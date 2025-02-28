'Україна не повернеться до бойових дій': Трамп зробив важливі заяви

За словами президента Штатів, угода про припинення вогню неминуча.

https://glavred.net/world/ukraina-ne-vernetsya-k-boevym-deystviyam-tramp-sdelal-pervye-vazhnye-zayavleniya-10643618.html Посилання скопійоване

Трамп зробив перші заяви / Колаж: Главред, фото: скрін з конференції

Про що сказав Трамп:

Україна не повернеться до бойових дій

Путін хоче укласти угоду про припинення вогню

НАТО та Європа мають зробити крок уперед

Сьогодні, 28 лютого 2025 року, у Білому домі відбувається зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Україна і США підпишуть "дуже справедливу угоду"

Трамп підтверджує, що угода щодо спільного володіння та інвестування в природні ресурси України буде підписана сьогодні, і каже, що "у нас є щось дуже справедливе".

відео дня

"Україна та США підпишуть угоду щодо мінералів сьогодні. Це "дуже справедлива угода" з Україною та "велике зобов'язання" з боку США", - заявив Трамп.

Угоду про припинення вогню буде підписано

Окрім цього, за словами президента США, Україна не повернеться до бойових дій.

"Угода про припинення вогню неминуча", - сказав президент США.

Гарантії безпеки для України від США

А ось гарантії безпеки Трамп коментувати не став.

"Я не хочу говорити про гарантії безпеки поки не буде укладено угоду. Проблеми безпеки це "всього 2% проблеми", інші країни теж підключаться, можливо, це буде виглядати в іншій формі. Розмова про гарантії безпеки - це не про сьогодні, а про ширший процес врегулювання війни", - заявив президент США.

На чиїй стороні Трамп - Зеленського чи Путіна

Також Трамп сказав, що розмовляв з Путіним кілька днів тому та що Путін хоче укласти угоду.

Зеленський заявив, що сподівається, що Трамп на його боці. Той відповів, що він знаходиться посередині, він ні на чиїй стороні і хоче "все вирішити", врегулювати конфлікт. Він підтвердив, що НАТО та Європа мають зробити крок уперед.

"Це могло перерости до Третьої Світової. Все йшло у неправильному напрямку. Якби я не спілкувався з обома сторонами, то не було б угоди. Я – за Америку та за цей світ. Обидві сторони не люблять одне одного. Я – за мир. Я – союзник Європи. Я сподіваюся, що мене запам'ятають як миротворця. Я роблю це, щоб врятувати життя - це важливіше за все інше", – заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи підуть російські війська з окупованих територій, Трамп відповів: "Подивимося. Там велика територія".

Водночас, на думку Трампа, як тільки угода буде укладена, все закінчиться. Він вважає, що Росія не захоче повертатися.

Перепалка між Зеленським і Трампом

Згодом спілкування між президентами переросло у справжню перепалку.

Все почалося із слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу.

Трамп заявив, що Зеленський виявляє неповагу до США та сказав очільнику України, що він не має права "диктувати те, що Америка буде відчувати"

"Ви в не вигідних умовах від початку війни. Ви маєте бути вдячні. Люди помирають, у вас не вистачає військових. Ви не можете нам казати, я хочу чи не хочу припинення вогню.", - заявив Трамп.

Окрім цього, Трамп заявив, що Україна, на його думку, не має карт в руках.

"Чи можете ви виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду. Або ви виходите з угоди. Я розумію, що буде тяжко, буде сутужно. Але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте. Це не дуже добре. Це не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп Зеленському під час суперечки.

Поїздка Зеленського в США - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами перед візитом до Білого дому. Зазначалося, що сторони обговорили продовження військової допомоги Україні.

Під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом Зеленський зробив кілька важливих заяв у Вашингтоні. Очільник України сказав, що хоче дізнатися, на що готові піти США, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Також Зеленський показав Трампу фото полонених, які повернулися з РФ.

Однак закінчилося все суперечкою - Зеленський жорстко посварився з Трампом і Венсом. Президент США натякнув на те, що Зеленський невдячний і без нього Україна нібито не зможе впоратися, після цього почалася перепалка.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред