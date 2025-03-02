У Лондоні розпочався європейський саміт: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті "Securing our future".

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У Лондоні розпочався європейський саміт / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Лондоні в неділю, 2 березня, розпочався великий європейський саміт "Securing our future". У ньому бере участь президент України Володимир Зеленський.

У Мережі розлетілося відео з моментом, як кортеж президента України Володимира Зеленського прибув до місця проведення саміту.

Дивіться відео з прибуттям Зеленського на саміт:

Зеленський прибув на саміт у Лондоні / фото: скріншот

відео дня

Відомо, що цей саміт присвячений Україні. Повідомляється, що лідери Європи можуть затвердити мирний план і передати його президенту США Дональду Трампу.

На саміт також прибув колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Дивіться відео з прибуттям Валерія Залужного на саміт:

Залужний прибув на саміт у Лондоні / фото: скріншот

Невдовзі всі лідери країн Європи та НАТО зібралися, щоб зробити спільне фото. Варто зазначити, що Володимир Зеленський стоїть у найпершому ряду практично в центрі.

Дивіться відео з європейського саміту в Лондоні:

У Лондоні розпочався європейський саміт / фото: скріншот

Хто бере участь у саміті:

У саміті беруть участь лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Голова Європейської ради Антоніу Кошта.

У Лондоні розпочався європейський саміт / фото: ОП

Про що говоритимуть на саміті в Лондоні

Як відомо, на саміті планують обговорити кілька важливих питань, пов'язаних з Україною:

Зміцнення позиції України найближчим часом у вигляді військової допомоги та посилення економічного тиску на РФ.

Вироблення угоди, що забезпечує міцний і довгостроковий мир із гарантіями безпеки для України.

Обговорення кроків, спрямованих на забезпечення надійних гарантій безпеки.

В Офісі президента додали, що на заході обговорять виклики, які стоять перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого миру.

"Зокрема говоритимуть про те, як зміцнити позиції України - продовженням військової допомоги та посиленням економічного тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.

Лідери країн хочуть скоординувати позиції, напрацювати спільний план дій і конкретні кроки для завершення війни справедливим миром і надання Україні надійних гарантій безпеки.

Саміт щодо України у Великій Британії - останні новини

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні відбудеться саміт, присвячений безпековій ситуації в Україні. Захід збере понад десять європейських лідерів, а серед ключових учасників – президент України Володимир Зеленський.

Організацією саміту займається Велика Британія на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Також активну участь у підготовці бере Франція. Лідери країн обговорять довгострокові гарантії безпеки для України та шляхи посилення військової підтримки.

Як повідомляв Главред, 1 березня президент Зеленський прибув до Великої Британії. У Лондоні він зустрівся з прем’єром Стармером, а 2 березня Зеленський також зустрінесться з королем Карлом III.

Велика Британія не запросила лідерів Латвії, Литви та Естонії на саміт щодо України 2 березня. Балтійські країни назвали таке рішення "ганебним", оскільки запрошення отримали Норвегія, Фінляндія, Швеція та Польща, хоча деякі з них вже відкинули ідею відправки військових в Україну. Балтійські держави наголошують, що вони серед найбільших прихильників України та мають конкретний план допомоги.

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