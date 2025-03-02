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"Я згоден": Маск висловився за вихід США з НАТО і ООН

Віталій Кірсанов
2 березня 2025, 09:21
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Ілон Маск підтримав ідею політичного активіста Гюнтера Іглмана про вихід США з Альянсу.
Ілон Маск
Маск висловився за вихід США з НАТО і ООН / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Коротко:

  • Ілон Маск допустив вихід США з НАТО
  • Ілон Маск у лютому закликав до повної реорганізації Альянсу
  • У Європі готуються "домогтися реальної незалежності від США"

Американський підприємець і глава департаменту державної ефективності США (DOGE) Ілон Маск у соціальній мережі X висловив згоду з думкою про те, що Сполученим Штатам настав час вийти з НАТО і ООН.

Бізнесмен зробив репост допису політичного активіста Гюнтера Іглмана, що для США "настав час покинути НАТО і ООН".

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"Я згоден", - написав Маск у репості.

До речі, ще в лютому Ілон Маск закликав до повної реорганізації Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це він написав на своїй сторінці в X, відповідаючи на повідомлення сенатора Майка Лі, який написав, що "Холодна війна закінчилася анахронізмом НАТО".

"НАТО потребує капітального ремонту", - прокоментував тоді Маск.

Сам Майк Лі оприлюднив свій допис, цитуючи скріншот іншого користувача, на якому йшлося про те, що Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), очолюваний Маском, "заморозив кошти організації, що сприяла перемозі в холодній війні", маючи на увазі НАТО, та назвав це "кривавою лазнею".

Варто зазначити, що новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно прокоментував вірогідність того, що США за часів Дональда Трампа зважаться на вихід із 76-річного Альянсу, пише Тelegraph.

Мерц сказав, що його пріоритетом "буде якомога швидше зміцнити Європу", щоб "домогтися реальної незалежності від США". Президент Франції Еммануель Макрон підтримав думку Мерца під час офіційного візиту до Вашингтона наступного дня після виборів у Німеччині. Європа повинна прагнути до "стратегічної автономії", сказав Макрон.

"Це був би проєкт покоління, що коштує сотні мільярдів доларів і вимагає реальних жертв від європейців, які звикли до переваг міцного союзу зі стабільною і демократичною Америкою. Тепер, коли Америка більше не стабільна - і нею керує, мабуть, амбітний автократ - проєкт, безсумнівно, вартий своїх витрат", - ідеться в статті видання.

Починати слід із літаків-шпигунів, повітряних заправників, супутників і глушників радарів: критично важливих військових спроможностей у короткостроковій перспективі, якими Сполучені Штати володіють удосталь, а Європа значною мірою позбавлена. Закінчити слід більш різноманітним європейським ядерним стримуванням, але це набагато масштабніша і дороговартісніша проблема, зазначили в Тelegraph.

'Я згоден': Маск висловився за вихід США з НАТО і ООН
Інфографіка: Главред

Чи вийде США з НАТО - останні новини:

Президент США Дональд Трамп, імовірно, намагатиметься або вийти з НАТО, або принаймні послабити його роль. Про це заявив полковник у відставці, британський військовий експерт Глен Грант. За його словами, європейські країни починають усвідомлювати серйозність ситуації, проте поки що не вжили суттєвих заходів.

Фрідріх Мерц припустив, що європейським країнам може знадобитися створити нову оборонну структуру, яка замінить НАТО. Про можливі ризики та переваги такого сценарію для України розповів в інтерв'ю Главреду політичний аналітик та історик Олександр Палій.

Президент Росії Володимир Путін може вимагати від глави США Дональда Трампа вивести американський військовий контингент, розміщений на території всіх пострадянських і, зокрема, Балтійських країн після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це написав оглядач видання Financial Times Гідеон Рахман.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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