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Битва з РФ без допомоги США: у The Telegraph оцінили сценарій для України

Андрій Ганчук
2 березня 2025, 15:38
890
Українці вистояли на початку 2022 року, коли були фактично самі, нагадав Кон Кофлін.
Зеленський, Трамп, ЗСУ
Українці вистоять у війні, але без США буде важко - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 21-а ОМБр

Головне з матеріалу The Telegraph:

  • Українці вистоять без військової допомоги США за підтримки Європи
  • Україна у 2022-му вистояла практично самотужки
  • Україна розвиває БПЛА, які завдають РФ серйозної шкоди

Після словесної перепалки президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса і Володимира Зеленського з'явилися припущення щодо можливого припинення військової допомоги Україні. Проте навіть у такій ситуації українці здатні вистояти, адже 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії вони проявили стійкість практично без підтримки партнерів.

Редактор з питань оборони та закордонних справ газети The Telegraph Кон Кофлін у своїй колонці зазначив, що українці вистояли тоді, коли були практично самі, вистоять і зараз, але за підтримки Європи.

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Силам оборони буде важко, але Україна вистоїть

Аналітик нагадав, що свого часу американська підтримка справила потрібний ефект для стримування російських окупантів, а адміністрація Байдена, схоже, очікувала на подібну позицію від команди Трампа, і в останні дні президентства демократа наказала доправити Києву якомога більше зброї.

"Це правда, що без Patriot та іншого високоякісного обладнання українським військам буде важко протистояти своїм російським супротивникам, які, незважаючи на катастрофічні втрати, яких вони зазнали на полі бою, все ще сильно тіснять своїх супротивників, які перевершують їх чисельно. Але навіть якщо провал Трампа в Білому домі призведе до того, що Вашингтон припинить військову підтримку України, важливо пам'ятати, що українські сили вже продемонстрували, наскільки вони міцні, за останні три роки жорстоких боїв", - написав Кофлін.

Не можна недооцінювати українців

Також оглядач акцентував увагу на тому, що професіоналізм і стійкість Сил оборони зіграли ключову роль у стримуванні окупаційних військ РФ.

Крім цього, українці попрацювали над розвитком власного військового виробництва. Особливо безпілотників, які завдають шкоди ворожим силам.

"Подальша підтримка Трампом української справи може бути під сумнівом, але все одно було б безглуздо списувати з рахунків здатність українців продовжувати боротьбу проти Росії, за допомогою Америки або без неї", - підкреслив Кон Кофлін.

Адміністрація Трампа і військова допомога Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше в The Washington Post написали, що Трамп може припинити військову допомогу Україні. Згідно з припущенням співрозмовника журналістів, у разі ухвалення такого рішення Київ може залишитися без радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

Адміністрація Трампа не буде виписувати чеки на "далеку війну", сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, для завершення російсько-української війни всі учасники мирного процесу мають піти на поступки.

Україна без американської допомоги здатна воювати з РФ ще щонайменше півроку, пише Financial Times. Але навіть за сценарію посиленої допомоги з боку Європи, триматися буде складно.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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