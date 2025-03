Битва з РФ без допомоги США: у The Telegraph оцінили сценарій для України

Головне з матеріалу The Telegraph:

Після словесної перепалки президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса і Володимира Зеленського з'явилися припущення щодо можливого припинення військової допомоги Україні. Проте навіть у такій ситуації українці здатні вистояти, адже 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії вони проявили стійкість практично без підтримки партнерів.

Редактор з питань оборони та закордонних справ газети The Telegraph Кон Кофлін у своїй колонці зазначив, що українці вистояли тоді, коли були практично самі, вистоять і зараз, але за підтримки Європи.

Аналітик нагадав, що свого часу американська підтримка справила потрібний ефект для стримування російських окупантів, а адміністрація Байдена, схоже, очікувала на подібну позицію від команди Трампа, і в останні дні президентства демократа наказала доправити Києву якомога більше зброї.

"Це правда, що без Patriot та іншого високоякісного обладнання українським військам буде важко протистояти своїм російським супротивникам, які, незважаючи на катастрофічні втрати, яких вони зазнали на полі бою, все ще сильно тіснять своїх супротивників, які перевершують їх чисельно. Але навіть якщо провал Трампа в Білому домі призведе до того, що Вашингтон припинить військову підтримку України, важливо пам'ятати, що українські сили вже продемонстрували, наскільки вони міцні, за останні три роки жорстоких боїв", - написав Кофлін.

Також оглядач акцентував увагу на тому, що професіоналізм і стійкість Сил оборони зіграли ключову роль у стримуванні окупаційних військ РФ.

Крім цього, українці попрацювали над розвитком власного військового виробництва. Особливо безпілотників, які завдають шкоди ворожим силам.

Як повідомляв Главред, раніше в The Washington Post написали, що Трамп може припинити військову допомогу Україні. Згідно з припущенням співрозмовника журналістів, у разі ухвалення такого рішення Київ може залишитися без радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

Адміністрація Трампа не буде виписувати чеки на "далеку війну", сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, для завершення російсько-української війни всі учасники мирного процесу мають піти на поступки.

Україна без американської допомоги здатна воювати з РФ ще щонайменше півроку, пише Financial Times. Але навіть за сценарію посиленої допомоги з боку Європи, триматися буде складно.

