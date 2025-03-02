'Порушення суверенітету': заява МЗС через скандальну ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, а відповідальність повністю покладає на РФ.

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Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС пройшла без участі України / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

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У МЗС засудили порушення МАГАТЕ суверенітету України

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ

У Міністерстві закордонних справ засудили порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету і територіальної цілісності України, коли ротація окремих співробітників на Запорізькій АЕС відбулася вперше без узгодження з Україною.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, однак відповідальність за такі дії повністю покладає на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, примушуючи їх порушувати українське законодавство", повідомили в МЗС.

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У документі йдеться, що РФ відмовлялася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ, якби ті їхали через підконтрольну Україні територію, тим самим "змушуючи Агентство погодитися на російські умови".

"Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави і застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому", - вказується в повідомленні.

За повідомленням МЗС, українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями".

/ Главред

Що передувало

Раніше в Deutsche Welle повідомили про ротацію спостерігачів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС.

При цьому вперше ротація відбулася окупованою територією без узгодження з Україною.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про умову України щодо Запорізької АЕС. Україна зможе продавати електроенергію в Європу, зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по укриттю над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Саме воно захищає від радіації.

Нагадаємо, в СБУ розповіли подробиці удару РФ по укриттю на Чорнобильській АЕС. Всередині і поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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