'Україні потрібен лідер': у Трампа зробили нову заяву щодо 'відставки Зеленського'

Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.

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У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського" / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Волц:

Зеленський має заявити про готовність до миру

Переговори між США та РФ закладають початок мирних переговорів

Україна не вступить до НАТО

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив, що адміністрація Дональда Трампа активно працює над припиненням війни в Україні. В інтерв’ю CNN він зазначив, що домовленість передбачатиме гарантії безпеки під керівництвом європейських країн і потребуватиме територіальних поступок з боку України, передає Голос Америки.

Волц також висловив розчарування позицією українського президента Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті, зокрема тим, що угоду щодо українських копалин так і не було підписано.

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"Зеленський має чітко зазначити, що він готовий до миру. Нам потрібен лідер, який зможе розібратися з нами (адміністрацією Трампа - ред.), врешті-решт розібратися з росіянами і закінчити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, тоді, я думаю, у нас є справжня проблема", – заявив радник із питань національної безпеки США на запитання, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку.

За його словами, США наполягають на необхідності завершення війни, що потребуватиме як територіальних поступок від України, так і поступок щодо гарантій безпеки з боку Росії. Він наголосив, що Вашингтон активно працює над просуванням мирних переговорів.

Серед кроків у цьому напрямку Волц назвав переговори з російською делегацією в Саудівській Аравії, а також обговорення можливої угоди з Україною.

"І потім ми зберемо разом всі сторони і лише президент Трамп може це зробити", - додав він.

Волц зазначив, що ймовірна домовленість передбачатиме певні територіальні поступки України в обмін на майбутні безпекові гарантії, які мають надаватися під керівництвом Європи. Він підкреслив, що цей аспект стосується також витрат європейських країн на власну оборону, нагадавши про заяви Великої Британії та Франції щодо можливої дислокації їхніх військових в Україні в майбутньому.

Водночас Волц підтвердив позицію США, що Україна не має ставати членом НАТО, оскільки це автоматично залучить американських військових до конфлікту.

Він також висловив розчарування тим, що Україна не підтримала угоду щодо корисних копалин, яка, за його словами, сприяла б економічному зближенню двох країн і дозволила б компенсувати витрати американських платників податків.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна навряд чи зможе виграти війну без підтримки США, однак Володимир Зеленський не має наміру вихваляти Путіна. Він також поділився тим, що йому не сподобалося під час зустрічі з Дональдом Трампом. Про це президент заявив в інтерв'ю Fox News.

Розбіжності між Зеленським і Трампом можуть стати перевагою для Путіна, який може використати їх для чергових звинувачень України у нібито небажанні мирного врегулювання війни. Про це пише The Wall Street Journal.

Неочікувана публічна суперечка між Зеленським і Трампом у Білому домі стала несподіванкою для багатьох. Причиною напруженості стало наполягання України на "гарантіях безпеки" в угоді щодо корисних копалин, що викликало невдоволення в адміністрації Трампа. Як повідомили чиновники Білого дому на умовах анонімності NBC News, українська сторона хотіла внести відповідні зміни до документа ще перед зустріччю.

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