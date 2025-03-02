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ЗСУ контратакують у Торецьку й оточують росіян всупереч заявам Трампа – Forbes

Олексій Тесля
2 березня 2025, 13:02
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Українці контратакували - і швидко просунулися в Торецьку.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, ЗСУ
ЗСУ атакують попри песимістичні заяви Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне:

  • Українці контратакують і просуваються в Торецьку
  • Українські війська вже фіксуються в центрі Торецька

Українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.

Попри те, що ще кілька місяців тому росіяни мали перевагу, у Торецьку та навколо нього українці контратакують і просуваються в місто, про окупацію якого раніше оголосила РФ, ідеться в матеріалі Forbes.

відео дня

"За два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці контратакували - і швидко просунулися назад у місто", - наголошується в публікації.

Уточнюється, що навіть військові пропагандисти РФ публікують відео, на яких українські війська фіксуються в центрі Торецька. Пояснюється, що дії ЗСУ спростовують твердження Дональда Трампа про те, що "Україна і Зеленський не в дуже хорошому становищі".

Також наводяться дані естонського аналітика WarTranslated, який повідомив, що в центрі Торецька тривають бої, "ворог втрачає контроль" і "є повідомлення про повне оточення російських окупантів на кількох ділянках".

"Навіть підкріплені військами, перекинутими з Покровської осі, російські полки в Торецьку і навколо нього відступають", - уточнюють автори статті.

ЗСУ контратакують у Торецьку й оточують росіян всупереч заявам Трампа – Forbes
/ Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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