ЗСУ контратакують у Торецьку й оточують росіян всупереч заявам Трампа – Forbes

Українці контратакували - і швидко просунулися в Торецьку.

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ЗСУ атакують попри песимістичні заяви Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Українці контратакують і просуваються в Торецьку

Українські війська вже фіксуються в центрі Торецька

Українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.

Попри те, що ще кілька місяців тому росіяни мали перевагу, у Торецьку та навколо нього українці контратакують і просуваються в місто, про окупацію якого раніше оголосила РФ, ідеться в матеріалі Forbes.

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"За два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці контратакували - і швидко просунулися назад у місто", - наголошується в публікації.

Уточнюється, що навіть військові пропагандисти РФ публікують відео, на яких українські війська фіксуються в центрі Торецька. Пояснюється, що дії ЗСУ спростовують твердження Дональда Трампа про те, що "Україна і Зеленський не в дуже хорошому становищі".

Також наводяться дані естонського аналітика WarTranslated, який повідомив, що в центрі Торецька тривають бої, "ворог втрачає контроль" і "є повідомлення про повне оточення російських окупантів на кількох ділянках".

"Навіть підкріплені військами, перекинутими з Покровської осі, російські полки в Торецьку і навколо нього відступають", - уточнюють автори статті.

/ Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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