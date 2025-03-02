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Зустріч Зеленського та Мелоні: про що домовилися Україна та Італія

Ангеліна Підвисоцька
2 березня 2025, 18:21
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На зустрічі Зеленського та Мелоні обговорювалась необхідність гарантій безпеки для України.
Владимир Зеленский, Джорджия Мелони
Зеленський зустрівся з Джоржею Мелоні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Що відомо:

  • Володимир Зеленський прибув у Лондон для участі у саміті
  • Володимир Зеленський провів зустріч з Джорджею Мелоні

Президент України Володимир Зеленський прибув у Лондон. Перед участю у саміті він зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про це заявив президент у своїх соцмережах.

Україна та Італія планують напрацювати спільний план дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром.

відео дня

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США. Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні", - написав Зеленський.

Дивіться відео із зустрічі Володимира Зеленського та Джорджиї Мелоні:

Владимир Зеленский, Джорджия Мелони
Зеленський зустрівся з Джоржею Мелоні / фото: скріншот

В Офісі президента додали, що також йшлося про надання надійних гарантій безпеки України та всій Європі. Лідери також обговорили формати нових контактів для проведення консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.

Саміт щодо України у Великій Британії - останні новини

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні відбудеться саміт, присвячений безпековій ситуації в Україні. Захід збере понад десять європейських лідерів, а серед ключових учасників – президент України Володимир Зеленський.

Організацією саміту займається Велика Британія на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Також активну участь у підготовці бере Франція. Лідери країн обговорять довгострокові гарантії безпеки для України та шляхи посилення військової підтримки.

Як повідомляв Главред, 1 березня президент Зеленський прибув до Великої Британії. У Лондоні він зустрівся з прем’єром Стармером, а 2 березня Зеленський також зустрінесться з королем Карлом III.

Велика Британія не запросила лідерів Латвії, Литви та Естонії на саміт щодо України 2 березня. Балтійські країни назвали таке рішення "ганебним", оскільки запрошення отримали Норвегія, Фінляндія, Швеція та Польща, хоча деякі з них вже відкинули ідею відправки військових в Україну. Балтійські держави наголошують, що вони серед найбільших прихильників України та мають конкретний план допомоги.

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