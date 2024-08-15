Вибухи на "Північних потоках": в ОП відповіли на звинувачення в причетності України

Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від цих вибухів, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував звинувачення України в підриві газопроводів РФ / Колаж: Главред, Фото: Фейсбук М.Подоляка, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до вибухів, які пошкодили газопроводи "Північний потік".

"Подібний акт може бути здійснений тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів", - сказав Подоляк у письмовому коментарі Reuters.

"Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північному потоці", - сказав Подоляк, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної або тактичної переваги від цих вибухів.

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Він зазначив, що такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. "А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки Росія", – заявив Подоляк.

Версія The Wall Street Journal

Раніше The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що президент Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву "Північного потоку", однак згодом намагався скасувати її.

Автори пишуть, що українська операція нібито коштувала близько 300 тисяч доларів, а фінансували її якісь бізнесмени. Йдеться про невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб, зокрема навчених цивільних водолазів. Однією була жінка, чия присутність допомогла створити ілюзію, що вони були групою друзів у прогулянковому круїзі.

Уточнюється, що, мовляв, спочатку президент Зеленський схвалив цей план усно, повідомили кілька джерел, але пізніше, коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.

Водночас, за даними видання, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито спостерігав за проведенням операції, вирішив просуватися з планом уперед.

Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спеціальних операцій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним із них був Роман Червінський.

Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправки залишилася без зв'язку і не може бути відкликана, оскільки будь-який контакт із ними може скомпрометувати операцію.

Водночас Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, заявив у листуванні виданню, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про зворотне є "простою провокацією".

Він додав, що Збройні Сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Вибухи на газопроводах: що відомо про "український слід"

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела і дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, куди могли входити росіяни та українці.

За даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовували для вчинення диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов'язане з Україною.

Як відомо, у ніч на 26 вересня на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 виявили щонайменше три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу. Водночас у компанії заявили, що терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки оцінити неможливо.

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії. Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політикиня зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію і "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

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