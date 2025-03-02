РФ може атакувати дві європейські країни: несподіваний прогноз Макрона

На карту поставлено безпеку Європи, попередив президент Франції.

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Еммануель Макрон не виключає нову агресію Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс президента

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РФ може атакувати Румунію та Молдову

На карту поставлено безпеку Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що країна-агресор РФ може атакувати Румунію та Молдову.

Такий сценарій імовірний, якщо не буде вжито заходів для того, щоб зупинити диктатора Володимира Путіна, повідомляє на La Tribune.

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Французький лідер переконаний у тому, що в зв'язку з цим на карту поставлено безпеку Європи, адже РФ являє собою екзистенційну небезпеку.

"На наших кордонах переозброєна й агресивна Росія. Він (Путін, - ред.) здійснює терористичні дії і масштабні кампанії дезінформації тут у Європі", - сказав Макрон.

Водночас він також додав, що якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов'язково піде в Молдову і, можливо, далі в Румунію".

"На карту поставлена наша безпека", - додав президент Франції.

Раніше повідомлялося про те, що американська ППО може прикрити європейських миротворців в Україні. Лондон намагається переконати Вашингтон відправити більше систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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