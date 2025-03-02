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"Зеленський - герой": мітингарі змусили віцепрезидента США "втекти" з курорту

Руслана Заклінська
2 березня 2025, 01:38
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Близько 700 людей зустріли Венса акцією протесту поблизу курорту, де віцепрезидент планував відпочинок з сім'єю.
'Зеленський - герой': мітингарі змусили віцепрезидента США 'втекти' з курорту
/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, x.com/ChrisDJackson

Коротко:

  • Поблизу гірськолижного курорту "Шугарбуш", куди прямував віцепрезидент США, відбулася акція протесту
  • Близько 700 осіб вишикувалися вздовж шосе із плакатами на підтримку України і критикою адміністрації Трампа
  • Через протести Джей Ді Венс разом із родиною покинув курорт

У суботу, 1 березня, в американському містечку Вейтсфілд у штаті Вермонт відбулася масштабна акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса, який приїхав туди на відпочинок. Венс разом із сім'єю був змушений покинути курорт через таку атмосферу. Про це повідомили в Fox News.

Коли соратник Дональда Трампа вирушив на гірськолижний курорт "Шугарбуш", його кортеж опинився у так званому "коридорі ганьби". Близько 700 осіб, вишикувалися вздовж шосе 100 перед Mad River Green.

відео дня

Мітинг був спричинений нещодавньою суперечкою між Джей Ді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті Білого дому. Мітингарі висловили підтримку Україні, засуджуючи його позицію щодо допомоги Києву, пишуть американські медіа WCAX та The Boston Globe.

Уздовж дороги та біля підйомників сотні протестувальників тримали транспаранти з написами: "Венс — зрадник, катайтеся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Венс — зрадник", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Увесь світ спостерігає", "Венс ганьбить нашу країну", "Трамп служить Путіну", "Зупиніть руйнування країни", "Вермонт відкидає фашизм" та інші. Багато учасників акції також розмахували українськими прапорами.

В коментарі Громадському радіо та телебаченню Вермонта протестувальники пояснили свої дії тим, що різкими словами на адресу Зеленського Венс "перетнув межу".

"Після того, що він зробив учора, він перетнув межу. Після вчорашньої зустрічі із Зеленським, я відчуваю, що вся Америка повинна протестувати", - сказав один із учасників акції протесту.

За даними Fox News, через масові протести та різко негативну реакцію місцевих жителів Джей Ді Венс разом із сім’єю був змушений залишити гірськолижний курорт.

Сварка у Білому домі - головне

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона завершився гучним скандалом. Під час пресконференції віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував адміністрацію Байдена за бездіяльність щодо Путіна та заявив, що війну можна завершити дипломатичним шляхом.

Зеленський заперечив, наголосивши, що Росія неодноразово порушувала угоди. Ситуація загострилася, коли Дональд Трамп втрутився у дискусію, звинувативши українського лідера в нібито невдячності США.

Як повідомляв Главред, Зеленський залишив Білий дім раніше запланованого, не підписавши угоду про корисні копалини. Згодом Трамп заявив, що президент України "не готовий до миру" і "може повернутися, коли змінить свою позицію".

Натомість Зеленський в інтерв'ю Fox News наголосив, що Україна потребує підтримки США, але не поступиться своїми принципами. Президент України наголосив, що йому шкода через ситуацію, яка сталася в Овальному кабінеті.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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