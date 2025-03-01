У Ілона Маска народилася 14-та дитина: хто мати та яке ім'я малюка

Обраниця мільярдера Шівон Зіліс народила Маску 14-ту дитину.

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Ілон Маск знову став батьком / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, x.com/shivon

Що відомо:

У Ілона Маска народилася 14 дитина

Обраниця мільярдера Шівон Зіліс народила сина Селдона Лікурга

Американський мільярдер, підприємець та винахідник Ілон Маск став батьком вчотирнадцяте. Обраниця скандального підприємця Шівон Зіліс народила сина. Про поповнення в родині стало відомо 28 лютого, коли жінка опублікувала відповідний допис у соцмережі Х.

Шівон Зіліс є директоркою з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink. Вона розповіла, що у них з Маском народився син, якого назвали Селдоном Лікургом. Утім, жінка вирішила не розкривати більше деталей і не показувати дитину.

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"Обговорили з Ілоном, і в день народження нашої красуні Аркадії (спільної доньки – Главред), ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно", - написала обраниця Маска.

Під дописом Маск залишив лаконічний емоджі у вигляді серця. Жодних коментарів щодо народження сина мільярдер не давав.

Скільки дітей у Маска

Шівон Зіліс та Ілон Маск вже виховують двійнят – Страйдера та Азур, а також доньку Аркадію, якій днями виповнився рік. Таким чином, новонароджений Селдон став їхньою четвертою спільною дитиною.

Загалом у Маска вже 14 дітей від різних жінок. Від першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, у нього було шестеро синів. Один з них, Невада Олександр, трагічно помер у віці трьох місяців.

Від співачки Grimes у Маска троє дітей – син X Æ A-12, донька Exa Dark Sideræl та ще один син Техно Механікус.

Крім того, нещодавно стало відомо, що письменниця Ешлі Сент Клер народила Маску ще одну дитину, однак вона прагне отримати одноосібну опіку.

Ілон Маск - новини з життя мільярдера

Нагадаємо, на початку 2024 року американський підприємець Ілон Маск, відомий своїми суперечливими заявами, став батьком 12-ї дитини. Інформацію підтвердили анонімні джерела, але сам Маск не прокоментував ситуацію.

Також 24 червня 2024 року колишня дружина Ілона Маска Талула Райлі вийшла заміж за 34-річного Томаса Броді-Сангстера. Пара познайомилася на зйомках міні-серіалу "Пістол" і оголосила про заручини влітку 2023 року. Ілон Маск, з яким Райлі двічі була у шлюбі, привітав її в соцмережах.

Як повідомляв Главред, трансгендерна донька Ілона Маска Вівіан Дженна Вілсон жорстко відповіла батькові після його слів, що вона "вбита вірусом вокізму". У Threads вона написала: "Для дохлої собаки я маю доволі гарний вигляд". Вона також наголосила, що саме вона зреклася Маска, а не навпаки.

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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