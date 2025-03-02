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У Трампа звинуватили Зеленського у спробі "зриву мирного процесу"

Андрій Ганчук
2 березня 2025, 17:56оновлено 2 березня, 18:50
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Адміністрація Трампа намагається з'ясувати, чи прагне Путін завершення війни.
Марко Рубіо, Володимир Зеленський
Зеленський намагався зірвати мирний процес, а Путін - складний переговірник, - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Facebook Michael Vadon, Офіс президента України

Головне із заяви Рубіо:

  • Зеленський у Вашингтоні "зривав мирний процес"
  • США хочуть переконатися, що Путін реально прагне закінчити війну
  • Росія в бойовій готовності та розгортає війська

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив президента Володимира Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу з агресором Росією.

Як повідомляє ABC News, він заявив, що Зеленський дивиться на ситуацію з точки зору України і, мовляв, "зриває мирний процес".

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"Чи можемо ми посадити їх (Україну і Росію, - ред.) за стіл перемовин? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, робив Зеленський - він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити українською кожне питання. Потім він протистоїть віцепрезиденту", - каже Рубіо.

"Путін не буде легким перемовником"

Також Рубіо додав, що Зеленський буцімто кинув виклик Венсу, коли засумнівався у здатності завершити війну дипломатичним шляхом.

"Ну, яка дипломатія? Ми всі розуміємо, що (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не буде легким перемовником. Ніхто тут не стверджує, що Володимир Путін отримає Нобелівську премію миру цього року або що він має стати людиною року Гуманітарної асоціації. Ми сперечаємося про те, що у нього дуже велика країна", - уточнив Рубіо.

Крім того, очільник Держдепу стверджує, що Росія в повній бойовій готовності і швидко розгортає зброю. І зараз потрібно прояснити, чи існує можливість змусити Кремль зупинити війну.

"І єдиний спосіб зробити це - залучити росіян до переговорів, чого не змогли зробити європейці, не змогла зробити адміністрація колишнього президента США Джо (Джо, - ред.) Байдена і навіть не намагалася", - наголосив Марко Рубіо.

Скандальна словесна перепалка Трампа, Венса і Зеленського - що відомо:

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі. На публічній частині сталася словесна перепалка між Зеленським, Трампом і Венсом. Зеленський наголошував, що Україні потрібні гарантії та посилення, а Трамп і Венс вибухнули критикою на його адресу, жодного разу не згадавши про те, що Росія є агресором у цій війні.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський, мовляв, може повернутися до перемовин. Але лише після того, як продемонструє, мовляв, прагнення до миру.

Трамп чекає вибачень Зеленського для відновлення перемовин, написали журналісти NBC News. За даними джерел у Білому домі, в Овальному кабінеті вважають, що в цій ситуації саме Зеленському слід зробити перший крок назустріч Трампу.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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