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Скандал з Орбаном, нова загроза "Орешника" та кінець війни: головні новини України, дайджест

Юрій Берендій
11 грудня 2024, 22:00
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Новини України 11 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Скандал з Орбаном, нова загроза 'Орешника' та кінець війни: головні новини України, дайджест
Головні новини України станом на 22:00 11 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, facebook.com/DonaldTrump

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

По Таганрогу вдарили ракетою, по Брянську - дронами: загорілася нафтобаза та авіаційний комплекс

У ніч на 11 грудня в кількох містах країни-агресора РФ лунали вибухи. У Брянській області дрони атакували нафтобазу, а в Таганрозі - промислове підприємство.

Як пише російський Telegram-канал ASTRA, у Брянську після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод "Транснефти". На каналі пишуть, що, ймовірно, горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба" в селищі Свень поруч із Брянськом.

відео дня

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що за ніч над територією регіону було знищено 10 дронів літакового типу.

Перекидають штурмові групи: у ЗСУ розкрили плани РФ щодо Запорізької області

Російські окупанти готуються до штурмових дій у Запорізькій області. Ворог стягнув на передові позиції штурмовиків і вивіз поранених. Загарбники можуть вдатися до тактики малих груп. Бронетехніку, ймовірно, буде залучено в малій кількості, а з повітря організовується прикриття авіацією та дронами. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

У Байдена готують болючий удар по Росії: у Bloomberg дізналися деталі

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена працює над новими, більш жорсткими санкціями проти агресора Росії. Команда господаря Білого дому розглядає можливість впровадження обмежень проти експорту російської нафти. Ба більше, розглядається варіант санкцій проти нафтового "тіньового флоту", за допомогою якого росіяни обходять чинні обмеження.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що деталі нових обмежень проти Росії поки опрацьовують, але за даними джерел, розглядають обмеження, спрямовані проти деяких видів російського нафтового експорту.

"Все готово до обстрілу": ворог накопичив ракети для удару по Україні

Російські окупанти, ймовірно, накопичили ресурс на аеродромах стратегічної авіації для нового обстрілу. Ворог ще з літа готувався до ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі для 24 Каналу.

Він зазначив, що в російських загарбників все готово для обстрілу України.

У РФ масштабна пожежа: ЗСУ уразили нафтобазу ворога у Брянській області - Генштаб

У ніч на 11 грудня Сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів. Атаку на обʼєкт офіційно підтвердили у Генштабі ЗСУ.

За попередніми даними, після удару по нафтобазі виникла пожежа.

"У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ.", - йдеться в повідомленні.

Трамп у Парижі назвав дві цілі щодо України: ЗМІ розкрили подробиці

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським новообраний господар Білого дому Дональд Трамп заявив, що хоче негайного припинення вогню і перемовин Києва з Москвою для швидкого завершення війни. Трамп був налаштований "шанобливо і дружелюбно".

Як повідомляє Reuters, Зеленський намагався налагодити контакт із Трампом і пояснити йому необхідність надання Україні гарантій безпеки за будь-якого сценарію завершення російсько-української війни шляхом перемовин.

У Сирії повстанці отримували військову допомогу від України: у WP дізналися деталі

Сирійські повстанці, які прийшли до влади в Дамаску, отримали від українських розвідників безпілотники та іншу підтримку. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, які знайомі з українською військовою діяльністю за кордоном.

Рятувальна операція у Запоріжжі триває 19 годин: під завалами залишаються люди

У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського удару. Станом на 11 грудня вже відомо про 6 загиблих громадян, ще 22 - отримали поранення. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорова.

Він зазначив, що рятувальна операція після ворожого удару по середмістю Запоріжжя триває 19 годин. Під завалами ще є люди.

Трамп зробив заяву про плани щодо війни Росії та України

Головним завданням нової адміністрації Сполучених Штатів стане завершення російсько-української війни. На Близькому Сході "менш складна ситуація", тому пріоритет №1 - Україна. Про це заявив майбутній господар Білого дому Дональд Трамп.

Як повідомляє Barron's, в інтерв'ю французькому виданню Paris Match він розповів про те, що після інавгурації в січні ключовим пріоритетом адміністрації США стане завершення війни РФ і України.

Скільки ЗСУ зможуть воювати без допомоги США: у Мінфіні назвали терміни

Україна здатна тримати оборону без підтримки США щонайменше до середини 2025 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню El Pais.

За його словами, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір, принаймні, до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", - сказав він.

Коли в Україну "прийде" відчутне похолодання: синоптикиня назвала дати

У четвер, 12 грудня, у більшості областей України без істотних опадів. При цьому вже до вихідних погода зміниться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12 грудня, поступово піде з України.

Трамп почне "бомбардувати" режим Путіна, якщо РФ не піде на мир - The Telegraph

Новообраний президент США Дональд Трамп фактично поставить ультиматум агресору Росії щодо завершення війни проти України. Ймовірні "килимові бомбардування" російської економіки. У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що для Росії, яка вже стикається з наростаючими економічними труднощами, ситуація з приходом Трампа лише погіршиться. Трамп може поставити Путіну ультиматум щодо завершення російсько-української війни. І це вдарить по економіці Кремля.

У Зеленського оголосили про позицію Трампа щодо закінчення війни

Новообраний президент США Дональд Трамп точно має намір завершити російсько-українську війну. Причому на базі справедливого миру. Київ контактує з командою Трампа, щоб уже після його інавгурації почати роботу над конкретними темами. Мета України - відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету. Червоні лінії - у Конституції України. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

В інтерв'ю проєкту Карп'як на Суспільному він розповів про те, що Трамп хоче справедливого миру, а Америка не може підтримати диктатуру Путіна.

Закінчення війни та переговори з Росією: у Зеленського пояснили позицію України

Мирні переговори з Росією можливі лише на справедливих умовах, що відповідають нормам міжнародного права. Про це в ефірі "24 каналу" повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку, світ помиляється, сподіваючись змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Подоляк підкреслив готовність України до переговорів із Росією, але за умови дотримання справедливих принципів і примусу агресора до відповідальності в межах міжнародного права.

Швидка і дешева: у ЗМІ розкрили характеристики нової української ракети "Рута"

У 2024 році стало відомо про розробку української ракети під назвою "Рута". Нова зброя є реактивним дроном із дальністю польоту до 300 км. Про це пише Defense Express.

За даними аналітиків, "Руту" створив стартап Destinus, заснований бізнесменом Михайлом Кокоричем, який раніше залишив РФ і заснував компанію у Європі. Ця компанія вже забезпечує Сили оборони України гвинтовими безпілотниками Lord із дальністю 750-2000 км.

"Ми всі сподіваємось": Зеленський жорстко відреагував на переговори Орбана і Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонні переговори прем'єр-міністра Угорщини до російського диктатора Володимира Путіна. Відповідну заяву він зробив у своєму Телеграм-каналі.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - написав глава держави.

Графік відключення світла: в Укренерго пояснили, якими будуть обмеження 12 грудня

В Україні у четвер, 12 грудня, майже протягом всієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 07:00 по 22:00 будуть застосовуватися графіки обмеження для промисловості та бізнесу.

РФ готує новий удар "Орешником" по Україні: розвідка США попередила про загрозу

Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, володіє обмеженою кількістю ракет "Орешник". Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімного чиновника.

"Запрошення дається всій території України": Зеленський зробив заяву про вступ до НАТО

Україні необхідно отримати запрошення до НАТО у якості гарантії безпеки. Запрошення має поширюватися на всю територію України в межах міжнародно визнаних кордонів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBN.

"Запрошення в НАТО – це перший крок. Це ще не НАТО, але добра воля. Але що важливо - це завжди чесні відносини. Запрошення – це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО. І це важливо зробити, і це перший крок який, до речі, дає чіткий сигнал Путіну або будь-якому агресору майбутньому. Дає сигнал – Україна буде членом НАТО", - зазначив президент.

"Кінець війни в Україні за 24 години": Зеленський пояснив наміри Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні якнайшвидше, але важливо зробити це так, щоб уникнути можливості її повторення в майбутньому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для CBN.

"Безумовно, коли президент (обраний президент США Трамп - ред.) говорить про 24 години, безумовно це питання не про те, що він за добу має вирішити таке (закінчити війну - ред.). Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що щодня ми втрачаємо людей", - сказав Зеленський.

"До кінця року": у Зеленського відповіли на заяви Орбана про зрив "перемир'я"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського стосовно його телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним, яка відбулася 11 грудня. Свою заяву Орбан оприлюднив у середу ввечері в соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією та Україною.

"Система працює на межі": в Міненерго розповіли, доки триватимуть вимкнення світла

Українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року. Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

За його словами, українська енергосистема функціонує на межі своїх можливостей після потужних атаки РФ на енергетичні об'єкти України.

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