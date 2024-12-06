Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шлях України до НАТО буде довгим: Огризко назвав справедливий компроміс для Києва

Руслана Заклінська
6 грудня 2024, 16:34
140
Для України шлях до НАТО ускладнюють позиції таких країн, як Угорщина, Словаччина та Німеччина, зазначив Володимир Огризко.
Шлях України до НАТО буде довгим: Огризко назвав справедливий компроміс для Києва
Україна не погодиться на черговий Будапештський меморандум / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Головне:

  • Україна не погодиться на заморожування війни чи домовленості накшталт Будапештського меморандуму
  • Угода зі США, Великою Британією та Францією може стати тимчасовою альтернативою членству в НАТО

Україна не погодиться на сценарії, які передбачають заморожування конфлікту чи домовленості, подібні до Будапештського меморандуму. Поки повноцінне членство в НАТО залишається складною метою, міжнародний договір із ключовими союзниками може стати компромісом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Сигнал від України пішов дуже правильний і чіткий: не розраховуйте, наші дорогі західні друзі, на те, що ви від нас відмажетеся черговим Будапештським меморандумом або черговими заморожуваннями конфлікту, які вже через кілька років вибухнуть черговою агресію Росії", - зазначив він.

відео дня

На думку Огризка, компромісом могла б стати угода за участі США, Великої Британії та Франції. Ці країни мають взяти на себе зобов'язання, закріплені через парламенти, що в разі нової агресії Росії вони діятимуть, як це передбачає стаття 5 Вашингтонського договору.

"В разі нападу Росії на Україну ці країни будуть діяти, як це прописано в статті 5 Вашингтонського договору. Тобто негайно прийдуть на допомогу Україні як можливій жертві агресора. Це ще може бути певним замінником членства в НАТО до того моменту, поки Україна не подолає шлях приєднання, бо він складний і довгий", - пояснив дипломат.

Часові рамки вступу до НАТО

Огризко зауважив, що навіть за сприятливих умов цей процес є складним і довгим, що підтверджує досвід Швеції та Фінляндії. Їм знадобилося півтора року для вступу, хоча вони перебували у відносно спокійній ситуації.

"Для нас, зважаючи на те, що ми маємо таких чудових "друзів" України, як Орбан чи Фіцо, а також вічних опозиціонерів в особі німців, цей процес може бути доволі тривалий", - зазначив Огризко.

Водночас, за його словами, зміна позиції США може стати вирішальним фактором. Якщо Америка висловить підтримку членству України в НАТО, це спонукатиме Німеччину переглянути свою позицію і зробити крок у бік позитивного ставлення до цього питання.

вступление в НАТО инфографика
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна активно працює над вступом до НАТО, що залишається ключовою метою для гарантування безпеки, заявив Єгор Чернєв. За його словами, лише 5 стаття договору НАТО забезпечує реальний захист, а безпекові угоди не можуть замінити членства.

Також Україна наполягає на повноправному членстві в НАТО як єдиній гарантії безпеки та захисту від агресії РФ, відмовляючись від будь-яких альтернативних форматів. МЗС України, посилаючись на негативний досвід Будапештського меморандуму, закликає США, Велику Британію та інших міжнародних партнерів підтримати запрошення України до Альянсу.

Крім цього, країни НАТО обговорюють сценарії завершення війни в Україні, переважно схиляючись до ідеї переговорів. Один із варіантів — створення демілітаризованої зони під охороною європейських військ, повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО вступ до НАТО Володимир Огризко війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

19:05Україна
Зеленський може зустрітися з Трампом у Франції: у Le Monde дізналися подробиці

Зеленський може зустрітися з Трампом у Франції: у Le Monde дізналися подробиці

19:00Україна
НАТО може посилити ППО України: у МЗС розкрили, як "знайшли" нові системи

НАТО може посилити ППО України: у МЗС розкрили, як "знайшли" нові системи

18:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату повернення опадів

Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату повернення опадів

Чим відрізняються дві дівчини: загадку потрібно розгадати всього за 19 секунд

Чим відрізняються дві дівчини: загадку потрібно розгадати всього за 19 секунд

Гороскоп на завтра 7 грудня: Скорпіонам - безмежна удача, Раки зірвуть куш

Гороскоп на завтра 7 грудня: Скорпіонам - безмежна удача, Раки зірвуть куш

Сирський назвав втрати України під час операції у Курській області

Сирський назвав втрати України під час операції у Курській області

Перелом лицьової кістки: у РФ розбився популярний актор

Перелом лицьової кістки: у РФ розбився популярний актор

Останні новини

19:10

Призовний вік в Україні: у чому суть скандалу

19:05

Росія атакувала Запоріжжя: горить СТО, багато загиблих та поранених

19:00

Зеленський може зустрітися з Трампом у Франції: у Le Monde дізналися подробиці

18:44

Українцям підвищать пенсії: нардеп сказала, коли очікувати збільшення виплат

18:43

В Україні можуть збільшити до 16 тис грн один зі штрафів для водіїв

Від України не відмажуться черговим Будапештським меморандумом: Огризко – про членство в НАТОВід України не відмажуться черговим Будапештським меморандумом: Огризко – про членство в НАТО
18:16

Хто власник кота: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

18:12

Кохання, гармонія та сюрпризи: три знаки Зодіаку, яким пощастить 7-8 грудня

18:05

НАТО може посилити ППО України: у МЗС розкрили, як "знайшли" нові системи

18:01

Кохання увірветься зненацька: які знаки зодіаку скоро зустрінуть другу половинку

Реклама
17:54

Ахеджакову "покарали": намалювали замість неї Боярську в новорічній комедіїВідео

17:53

"Дива — трапляються!" - військові опублікували зворушливий ролик до Дня ЗСУ та Святого МиколаяВідео

17:39

Лукашенко випросив у Путіна "Орешник": коли комплекс розмістять у БілорусіВідео

17:38

Зруйнована будівля, є загиблі та постраждалі: РФ влупила балістикою по Кривому РозіФото

17:18

Для чого господині натирають вікна піною для гоління: відповідь здивує

17:15

РФ готує штурм і закидає диверсантів у Херсон – ексспівробітник СБУ

17:00

Прийде біда і проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 7 грудня - прикмети

16:58

"Воюй або працюй": Шмигаль розповів про рівень зарплат для броні від мобілізації

16:38

Чи "світять" України ракети Tomahawk: експерт Огризко розставив крапки над "і"

16:34

Шлях України до НАТО буде довгим: Огризко назвав справедливий компроміс для Києва

16:26

Як швидко обігріти авто взимку: водіям назвали "секретну" комбінацію кнопокВідео

Реклама
16:21

Області поділять на кілька зон: як зміниться принцип відключення світла у січні

16:20

Буде свіжим місяцями: кухар назвав найкращий спосіб, як зберігати буряк

15:47

ЗСУ перекинуть резерви на Курський напрямок: Сирський розкрив головне завдання

15:37

"Швидке припинення вогню": Китай зробив заяву про переговори України та РФ

15:35

"Путін має 2 пріоритети": Романенко сказав, куди окупанти стягують основні сили

15:26

Скільки електроенергії витрачає інтернет: відповідь здивує багатьох

15:10

"Ручник" чи передача: як правильно паркувати автомобіль взимку

14:49

Силам оборони передали партію новітніх ракет-дронів "Пекло" - ЗеленськийВідео

14:43

У МО заявили про звільнення голови військової академії: у чому звинуватили генерала ЗСУ

14:42

Зустрічайте Різдво в колі улюблених артистів: 25 грудня телеканал ТЕТ покаже святковий концерт "Дуже тепле Різдво з ROXOLANA"

14:39

У День святого Миколая кошти від ТВ-реклами у першому праймовому блоці 1+1 media спрямує на втілення мрій дітей героїв

14:39

Рвучкий вітер, сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні у вихідні

14:37

Зірка Мастер Шефа вагітна: ніжне фото

14:29

ЗМІ знайшли дорогі активи у родини ексгенпрокурора Луценка: є ознаки незаконного збагачення

14:26

Світла стане більше: три українські АЕС відновили виробництво електрики

14:18

Наступ РФ на Херсонщині: чи може ворог піти в атаку та створити плацдарм

14:18

Водіям на замітку: як зменшити витрати палива взимку - достатньо двох дій

14:10

Київстар різко підвищує тарифи: скільки тепер доведеться платити українцям

13:44

Візит Єрмака до США: команді Трампа розкрили деталі ситуації на фронті

13:40

Який режим духовки вибрати для випікання різних страв: відповідь експерта

Реклама
13:27

У Раді склали присягу двоє нових нардепів: що про них відомо

13:27

Крапля креативу і море краси: як створити різдвяний вінок зі звичайної вішалки

12:46

"Рекорд за рекордом": ЗСУ наносять успішних контрударів ворогу - Гетьман

12:42

Мокрий сніг накриє Україну: у яких областях будуть сильні опади

12:32

Зеленський звернувся до військових у День ЗСУ: мороз по шкірі, коли говоримо "Слава Україні"

12:31

Блінкен і Лавров публічно посперечалися через Україну: у чому причина перепалки

12:28

Більшість використовує сушарку для білизни неправильно, в чому секрет

12:23

Дешевше, ніж минулого року: в Україні стрімко "падає" ціна на популярний овоч

12:02

"Це велика справа": ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині - Forbes

11:45

Три українські фільми потрапили до лонгліста премії "Оскар-2025": що це за стрічки

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти