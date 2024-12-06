Шлях України до НАТО буде довгим: Огризко назвав справедливий компроміс для Києва

Для України шлях до НАТО ускладнюють позиції таких країн, як Угорщина, Словаччина та Німеччина, зазначив Володимир Огризко.

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Україна не погодиться на черговий Будапештський меморандум / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

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Україна не погодиться на заморожування війни чи домовленості накшталт Будапештського меморандуму

Угода зі США, Великою Британією та Францією може стати тимчасовою альтернативою членству в НАТО

Україна не погодиться на сценарії, які передбачають заморожування конфлікту чи домовленості, подібні до Будапештського меморандуму. Поки повноцінне членство в НАТО залишається складною метою, міжнародний договір із ключовими союзниками може стати компромісом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Сигнал від України пішов дуже правильний і чіткий: не розраховуйте, наші дорогі західні друзі, на те, що ви від нас відмажетеся черговим Будапештським меморандумом або черговими заморожуваннями конфлікту, які вже через кілька років вибухнуть черговою агресію Росії", - зазначив він. відео дня

На думку Огризка, компромісом могла б стати угода за участі США, Великої Британії та Франції. Ці країни мають взяти на себе зобов'язання, закріплені через парламенти, що в разі нової агресії Росії вони діятимуть, як це передбачає стаття 5 Вашингтонського договору.

"В разі нападу Росії на Україну ці країни будуть діяти, як це прописано в статті 5 Вашингтонського договору. Тобто негайно прийдуть на допомогу Україні як можливій жертві агресора. Це ще може бути певним замінником членства в НАТО до того моменту, поки Україна не подолає шлях приєднання, бо він складний і довгий", - пояснив дипломат.

Часові рамки вступу до НАТО

Огризко зауважив, що навіть за сприятливих умов цей процес є складним і довгим, що підтверджує досвід Швеції та Фінляндії. Їм знадобилося півтора року для вступу, хоча вони перебували у відносно спокійній ситуації.

"Для нас, зважаючи на те, що ми маємо таких чудових "друзів" України, як Орбан чи Фіцо, а також вічних опозиціонерів в особі німців, цей процес може бути доволі тривалий", - зазначив Огризко.

Водночас, за його словами, зміна позиції США може стати вирішальним фактором. Якщо Америка висловить підтримку членству України в НАТО, це спонукатиме Німеччину переглянути свою позицію і зробити крок у бік позитивного ставлення до цього питання.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна активно працює над вступом до НАТО, що залишається ключовою метою для гарантування безпеки, заявив Єгор Чернєв. За його словами, лише 5 стаття договору НАТО забезпечує реальний захист, а безпекові угоди не можуть замінити членства.

Також Україна наполягає на повноправному членстві в НАТО як єдиній гарантії безпеки та захисту від агресії РФ, відмовляючись від будь-яких альтернативних форматів. МЗС України, посилаючись на негативний досвід Будапештського меморандуму, закликає США, Велику Британію та інших міжнародних партнерів підтримати запрошення України до Альянсу.

Крім цього, країни НАТО обговорюють сценарії завершення війни в Україні, переважно схиляючись до ідеї переговорів. Один із варіантів — створення демілітаризованої зони під охороною європейських військ, повідомляє Bloomberg.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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