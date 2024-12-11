У РФ масштабна пожежа: ЗСУ уразили нафтобазу ворога у Брянській області - Генштаб

У Росії прогриміли вибухи та спалахнула пожежа.

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Удар по нафтобазі / Колаж: Главред, фото скріншоти із відео

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ЗСУ уразили нафтобазу окупантів у Брянській області

На обʼєкті спалахнула пожежа

Цей НП Росія використовувала для забезпечення своєї армії

У ніч на 11 грудня Сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів. Атаку на обʼєкт офіційно підтвердили у Генштабі ЗСУ.

відео дня

За попередніми даними, після удару по нафтобазі виникла пожежа.

"У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ.", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ пояснили, НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є приймання, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Відомо, що РФ активно використовує цей наливний пункт для забезпечення своєї армії.

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Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня у Брянську лунали потужні вибухи. Місцеві пропагандисти повідомили про те, що вибухи були пов'язані з роботою ППО через атаку безпілотників. Однак пізніше з'явилися численні відео та фото, на яких видно величезний стовп вогню і диму.

Згодом у Міноборони РФ традиційно заявили, що за ніч черговими засобами ППО нібито було перехоплено і знищено 14 українських безпілотних літальних апаратів над територією Брянської області. Крім того, ніч з 10 на 11 грудня було голосно і в російському Таганрозі.

Як писав Главред, у ніч з 5 на 6 грудня СБУ провела унікальну спецоперацію Sea Baby у Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках і катерах.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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