Трамп зробив заяву про плани щодо війни Росії та України

Ключові тези заяви Трампа:
- Завершення війни в Україні - головний пріоритет
- Близький Схід поки що на другому місці
- Треба швидко завершити конфлікти в Україні та на Близькому Сході
Головним завданням нової адміністрації Сполучених Штатів стане завершення російсько-української війни. На Близькому Сході "менш складна ситуація", тому пріоритет №1 - Україна. Про це заявив майбутній господар Білого дому Дональд Трамп.
Як повідомляє Barron's, в інтерв'ю французькому виданню Paris Match він розповів про те, що після інавгурації в січні ключовим пріоритетом адміністрації США стане завершення війни РФ і України.
"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему України з Росією. Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трампа.
Також він прокоментував обстановку на Близькому Сході.
"Близький Схід, звичайно, великий пріоритет. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - додав політик.
Дональд Трамп підкреслив, що "це дві ситуації, які ми повинні вирішити, і ми повинні вирішити їх швидко. Багато гине".
"Мирні ініціативи" Трампа - яка позиція України та РФ:
Як повідомляв Главред, наступного дня після зустрічі з Макроном і Зеленським у Парижі Трамп звернувся до Путіна і закликав його зробити крок до миру.
Трамп заявив, що потрібно припиняти вогонь і починати перемовини.
Президент України Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. За словами глави держави, не можна зупинити війну без гарантій безпеки для української держави. Інакше Росія знову в будь-який момент може напасти.
У Кремлі назвали свої "умови" завершення війни: прессекретар Пєсков сказав, що Росія "має намір" вести перемовини з позиції ультиматуму Путіна, а сам російські президент більше "вітає" так звані пропозиції Глобального Півдня, ніж ідею Трампа.
Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прессекретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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