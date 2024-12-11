Трамп зробив заяву про плани щодо війни Росії та України

Близький Схід не буде головним пріоритетом політики адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом.

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Україна - перший пріоритет нової адміністрації США, - Трамп / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Ключові тези заяви Трампа:

Завершення війни в Україні - головний пріоритет

Близький Схід поки що на другому місці

Треба швидко завершити конфлікти в Україні та на Близькому Сході

Головним завданням нової адміністрації Сполучених Штатів стане завершення російсько-української війни. На Близькому Сході "менш складна ситуація", тому пріоритет №1 - Україна. Про це заявив майбутній господар Білого дому Дональд Трамп.

Як повідомляє Barron's, в інтерв'ю французькому виданню Paris Match він розповів про те, що після інавгурації в січні ключовим пріоритетом адміністрації США стане завершення війни РФ і України.

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"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему України з Росією. Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трампа.

Також він прокоментував обстановку на Близькому Сході.

"Близький Схід, звичайно, великий пріоритет. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - додав політик.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп підкреслив, що "це дві ситуації, які ми повинні вирішити, і ми повинні вирішити їх швидко. Багато гине".

"Мирні ініціативи" Трампа - яка позиція України та РФ:

Як повідомляв Главред, наступного дня після зустрічі з Макроном і Зеленським у Парижі Трамп звернувся до Путіна і закликав його зробити крок до миру.

Трамп заявив, що потрібно припиняти вогонь і починати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. За словами глави держави, не можна зупинити війну без гарантій безпеки для української держави. Інакше Росія знову в будь-який момент може напасти.

У Кремлі назвали свої "умови" завершення війни: прессекретар Пєсков сказав, що Росія "має намір" вести перемовини з позиції ультиматуму Путіна, а сам російські президент більше "вітає" так звані пропозиції Глобального Півдня, ніж ідею Трампа.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прессекретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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