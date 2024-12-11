Скільки ЗСУ зможуть воювати без допомоги США: у Мінфіні назвали терміни

Припинення американської підтримки не стане неминучим колапсом для обороноздатності України, вважає Сергій Марченко.

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Україна зможе воювати без допомоги США до середини 2025 року - Марченко / Колаж: Главред, фото: defense.gov, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Ключові тези:

Україна зможе воювати без допомоги США до середини 2025 року

Києву потрібно збудувати відносини з новою адміністрацією США

Україна здатна тримати оборону без підтримки США щонайменше до середини 2025 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню El Pais.

За його словами, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

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"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір, принаймні, до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", - сказав він.

Марченко зазначив, що Україна отримує необхідну зброю від США.

"Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна має дуже мудро використати цей час для проведення необхідних перемовин із нашими головними союзниками у США", - зазначив він.

Міністр фінансів додав, що Україна повинна "правильно використовувати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією".

"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України - побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", - упевнений Марченко.

Військова допомога США - останні новини

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу із запитом на додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. Цю інформацію підтвердили представники Міністерства оборони США.

Також повідомлялося, що Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. У Пентагоні повідомили, що до нього увійшли боєприпаси, дрони та міни.

Тим часом обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні не слід очікувати нинішніх обсягів військової допомоги від Сполучених Штатів за нової адміністрації. На його думку, війна в Україні є "найбезглуздішою річчю", яка могла статися, президент Байден повинен був зупинити її, коли це ще було можливо.

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Хто такий Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

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