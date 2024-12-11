Трамп почне "бомбардувати" режим Путіна, якщо РФ не піде на мир - The Telegraph

У 2016 році Росія отримала від приходу Трампа до влади понад 40 нових пакетів санкцій і системну кризу.

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Трамп здатний влаштувати "килимові бомбардування російської економіки" - The Telegraph / Колаж: Главред

Головне з матеріалу The Telegraph:

Тиск на РФ за Трампа лише посилиться

Трамп оголосить Путіну ультиматум щодо війни в Україні

Економіці Росії загрожують "килимові бомбардування"

Новообраний президент США Дональд Трамп фактично поставить ультиматум агресору Росії щодо завершення війни проти України. Ймовірні "килимові бомбардування" російської економіки.

Ультиматум Путіну від Трампа

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що для Росії, яка вже стикається з наростаючими економічними труднощами, ситуація з приходом Трампа лише погіршиться. Трамп може поставити Путіну ультиматум щодо завершення російсько-української війни. І це вдарить по економіці Кремля.

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Марні надії на Трампа в минулому

Коли Трамп переміг на виборах президента США 2016 року, у Кремлі очікували, що зовнішньополітичний курс Вашингтона стане м'якшим.

Був присутній певний оптимізм.

Утім, республіканець за всю каденцію впровадив проти Росії понад 40 пакетів санкцій, серйозно посиливши тиск на Кремль.

Зокрема, для Росії обмежили доступ до технологій Заходу, було завдано удару по ключових секторах - енергетиці та фінансах - а деякі банки і компанії взагалі зіткнулися з ізоляцією.

Усе це призвело до системної кризи в російській економіці, унаслідок якої експорт нафти скоротився вдвічі, а надходження до бюджету не покривали військові витрати.

Чого очікує Кремль

У позиції Трампа немає сумнівів: якщо РФ спробує затягнути війну проти України, економічні обмеження посиляться, а санкційна політика посилиться, вважає політичний аналітик Riddle Russia Антон Барбашин.

Утім, у Кремлі гадають, що Трамп поставить ультиматум не лише Москві, а й Києву.

Наприклад, якщо Зеленський не піде на умови Трампа, США можуть припинити військову допомогу Україні. А якщо на поступки не піде Путін, військова підтримка Києва, навпаки, посилиться, і почнуться "килимові бомбардування російської економіки".

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

На Кремль очікує складний вибір

Експерти дійшли висновку, згідно з яким тиск на РФ за Трампа лише посилиться. Новий господар Білого дому може виставити жорсткі вимоги як Москві, так і Києву, щоб добитися якнайшвидшого завершення війни на вигідних США умовах.

І Кремль постане перед вибором: продовжувати війну в умовах наростаючої ізоляції, або йти на поступки у рамках мирного переговорного процесу.

Плани Трампа щодо війни РФ і України - головні новини:

Як повідомляв Главред, після зустрічі із Зеленським і Макроном у Парижі Трамп звернувся до Путіна і закликав його зробити крок до завершення війни. За його словами, слід негайно припинити вогонь і почати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Глава держави акцентував увагу на тому, що не можна просто взяти й зупинити війну без гарантій безпеки для української держави. Інакше Кремль у будь-який момент може напасти знову.

У свою чергу, Кремль назвав свої, мовляв, умови завершення війни. Кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що РФ "зібралася" вести переговори тільки на своїх умовах. Також Путіну імпонують "ініціативи" Глобального Півдня.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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