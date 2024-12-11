Трамп у Парижі назвав дві цілі щодо України: ЗМІ розкрили подробиці

На зустрічі з Макроном і Зеленським Трамп поводився "шанобливо, дружелюбно і був налаштований слухати".

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Трамп хоче негайного припинення вогню і перемовин - Reuters / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Про що говорив Трамп:

Потрібно негайно припинити вогонь і почати перемовини

Війна має закінчитися швидко

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським новообраний господар Білого дому Дональд Трамп заявив, що хоче негайного припинення вогню і перемовин Києва з Москвою для швидкого завершення війни. Трамп був налаштований "шанобливо і дружелюбно".

Як повідомляє Reuters, Зеленський намагався налагодити контакт із Трампом і пояснити йому необхідність надання Україні гарантій безпеки за будь-якого сценарію завершення російсько-української війни шляхом перемовин.

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"Три лідери розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретних деталей укладення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і перемовин, щоб швидко закінчити війну", - написали журналісти з посиланням на чиновників, обізнаних про зустріч.

Одне з джерел сказало, що поведінка Трампа була "доброзичливою, шанобливою і відкритою". Схоже, він "був налаштований слухати".

Про що говорив Зеленський

За словами джерела в Офісі президента, Зеленський сказав, що для встановлення миру потрібні гарантії. Просто припинити вогонь - недостатньо, Путін може знову порушити свої зобов'язання.

"Трамп обмірковує всі деталі", - так, як стверджує джерело, відреагував новообраний президент США на риторику Зеленського.

Чого хотів Трамп від зустрічі

Згідно з джерелами, Трамп намагався встановити особисте взаєморозуміння. Цей аспект - ключовий у його дипломатії. Зрештою він ухвалюватиме рішення щодо своїх подальших дій.

"Макрон і Зеленський були на одній хвилі"

Один із чиновників розповів, що Макрон і Зеленський "були на одній хвилі" під час тристоронньої зустрічі в Парижі. Утім, президенти намагалися не виглядати так, "ніби вони заганяють Трампа в кут".

Глави української та французької держав виклали своє бачення ситуації та наголосили, що Україні без підтримки Сполучених Штатів буде дуже важко.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Яка мета була у Макрона

Макрон хотів цією зустріччю довести, що Європа багато зробила для підтримки України і готова більш рівномірно розділити зі США допомогу Києву.

Путін уже не той

Також Макрон і Зеленський пояснювали Трампу, що Путін зразка 2017 року - коли Трамп був президентом - і Путін у 2024 році - відрізняються.

Хто такий Володимир Путін? Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Падіння режиму Асада як аргумент проти РФ

При цьому фактор падіння режиму Асада в Сирії розглядався як аргумент для посилення позиції щодо Москви на майбутніх перемовинах.

Наслідки зустрічі Зеленського, Макрона і Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, після зустрічі з Макроном і Зеленським новообраний президент США Трамп звернувся до Путіна із закликом зробити крок до миру. Він закликав до припинення вогню і початку перемовин.

Зеленський відкинув негайне припинення вогню і заявив, що не можна просто взяти і зупинити війну без надання Україні гарантій безпеки. Потрібен реальний мир через силу, щоб Путін не зміг повторити напад.

Пізніше у Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков сказав, що Путін більше зацікавлений в "ініціативах", які пропонує Глобальний Південь. Пєсков повторив ультиматум Кремля, на базі якого, мовляв, Москва і готова вести "перемовини".

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