Графік відключення світла: в Укренерго пояснили, якими будуть обмеження 12 грудня

Час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби.

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Стало відомо, коли завтра не буде світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Чому в Україні вимикають електроенергію

Які графіки вимкнення світла будуть діяти 12 грудня

В Україні у четвер, 12 грудня, майже протягом всієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 07:00 по 22:00 будуть застосовуватися графіки обмеження для промисловості та бізнесу.

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Графіки вимкнення світла для побутових споживачів будуть діяти з такими обмеженнями:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 19:00 — дві черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

В Укренерго пояснили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що час та обсяг обмежень може змінитися протягом доби.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нещодавно у енергетичній компанії ДТЕК пояснили, чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу. За словами працівників ДТЕК, попри налаштування енергетиками резервних систем живлення після масового обстрілу Росією енергоінфраструктури, загальна ситуація залишається непередбачуваною.

Як писав Главред з посиланням на енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, ситуація зі світлом може бути більш критичною, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C. За його словами, у такому випадку відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу у великих містах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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