'Все готово до обстрілу': ворог накопичив ракети для удару по Україні

Ворог накопичив величезний арсенал для нового обстрілу України.

https://glavred.net/ukraine/v-rf-vse-gotovo-k-obstrelu-v-cpd-predupredili-ob-opasnosti-10621553.html Посилання скопійоване

РФ готова завдати ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Основне:

РФ підготувала ресурс для нового удару по Україні

Загарбники накопичують ракети та ударні безпілотники

Російські окупанти, ймовірно, накопичили ресурс на аеродромах стратегічної авіації для нового обстрілу. Ворог ще з літа готувався до ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі для 24 Каналу.

Він зазначив, що в російських загарбників все готово для обстрілу України.

відео дня

"Коли я так кажу, то маю на увазі ракети Х-101, ракети "Калібр", які вони, на жаль, виробляють, – сказав Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД додав, що останніми днями ворог менше атакує Україну ударними дронами, ймовірно, загарбники їх накопичують. Це робиться для їхнього інтенсивного використання.

"З іншого боку, ворог зараз проводить інформаційну кампанію. Можемо назвати її "Орешник", бо вона пов'язана зі зброєю, яку має Кремль, – зазначив Коваленко.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Російські окупаційні війська у вівторок, 10 грудня, атакували місто Запоріжжя. Клініка зруйнована. Розташовані неподалік будівлі пошкоджено. Станом на сьогодні відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі.

Згодом президент України відреагував на цинічний обстріл окупантами Запоріжжя. Він акцентував на тому, що такі удари ще раз доводять необхідність посилення української системи ППО. У світової спільноти є достатньо систем, щоб зміцнити Україну.

Як писав Главред, у п'ятницю, 6 грудня, російські окупанти вкотре атакували керованою авіабомбою Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару спалахнуло СТО, відомо про загиблих та поранених. За даними ОВА, внаслідок удару росіян в деяких громадах області виникли проблеми з електроенергією.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред