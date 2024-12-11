'Система працює на межі': в Міненерго розповіли, доки триватимуть вимкнення світла

Енергосистема України працює на межі можливостей після потужних атак РФ на об'єкти генерації, розповів Роман Андарак.

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Скільки українцям доведеться жити з відключеннями світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до весни

Поліпшення ситуації можливе за умови відсутності нових атак

Українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року. Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

За його словами, українська енергосистема функціонує на межі своїх можливостей після потужних атак РФ на енергетичні об'єкти України.

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"Ремонти відбуваються, але останніми днями була дуже потужна атака на генерацію у східній частині України. Але система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви, система працює по максимуму", - розповів Андарак.

Посадовець зазначив, що за відсутності нових пошкоджень ситуація поступово покращиться. Андарак додав, що енергетики ремонтують обладнання та встановлюють альтернативні джерела енергії.

"Я не дуже хочу прогнозувати, бо ці обстріли непередбачувані", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні та атаки РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 12 грудня в Україні будуть діяти графіки відключення електроенергії. З 07:00 до 22:00 обмеження стосуватимуться промисловості та бізнесу.

Також відомо, що Росія готується до масованих обстрілів України. Ймовірно, знову атакують енергетичну інфраструктуру.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що удари по об’єктах передачі електроенергії можуть призвести до "острівного режиму", коли великі міста, як Київ, Харків, Одеса та Львів, зіткнуться з серйозними відключеннями електроенергії. У такому випадку відключення можуть тривати по 10-12 годин на добу, особливо при температурі -10°C.

Крім цього, Україна терміново потребує 20 додаткових систем протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T для запобігання відключенням світла. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Брюсселя звернувся до союзників із закликом надати ці системи для посилення енергетичної стійкості в зимовий період.

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Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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