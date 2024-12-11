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"Запрошення дається всій території України": Зеленський зробив заяву про вступ до НАТО

Руслана Заклінська
11 грудня 2024, 19:50
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Запрошення є першим кроком до членства, який дасть чіткий сигнал агресору, що Україна стане частиною Альянсу, зазначив президент.
'Запрошення дається всій території України': Зеленський зробив заяву про вступ до НАТО
Запрошення в НАТО – це перший крок до миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • Україні потрібне запрошення до НАТО як гарантія безпеки
  • Запрошення до НАТО має поширюватися на всю територію України
  • Україна не хоче втягувати своїх партнерів у війну і розуміє, що НАТО не може прийняти її під час війни

Україні необхідно отримати запрошення до НАТО у якості гарантії безпеки. Запрошення має поширюватися на всю територію України в межах міжнародно визнаних кордонів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBN.

"Запрошення в НАТО – це перший крок. Це ще не НАТО, але добра воля. Але що важливо - це завжди чесні відносини. Запрошення – це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО. І це важливо зробити, і це перший крок який, до речі, дає чіткий сигнал Путіну або будь-якому агресору майбутньому. Дає сигнал – Україна буде членом НАТО", - зазначив президент.

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За його словами, Україна не прагне втягувати своїх партнерів у війну. Зеленський зауважив, що Сполучені Штати та інші союзники не можуть прийняти Україну в НАТО під час війни, і Київ це розуміє, тому йдеться про отримання запрошення до Альянсу як першого кроку до членства.

"Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми повинні дати Україні НАТО. Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах. Тут навіть нема про що говорити, тому що це є наша Конституція, міжнародне право, не можна його порушувати. А ось дії Альянсу можуть бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, потім з майбутнім розширенням", - наголосив глава держави.

вступление в НАТО инфографика
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна продовжує активно працювати над вступом до НАТО, що є ключовою стратегією для забезпечення національної безпеки, заявив Єгор Чернєв. Він підкреслив, що лише стаття 5 Північноатлантичного альянсу надає реальні гарантії захисту, а жодні безпекові угоди не можуть замінити повноправне членство в НАТО.

Президент також заявив, що Україна наразі не може бути членом НАТО, але може отримати запрошення до Альянсу. Президент планує обговорити це питання з президентом США Джо Байденом.

Міністерство закордонних справ України наголосило на негативному досвіді Будапештського меморандуму і закликало США, Велику Британію та інших міжнародних партнерів підтримати кандидатуру України для вступу в НАТО.

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Що відомо про CBN?

Christian Broadcasting Network (CBN), або Сі-Бі-Ен — американська консервативна християнська релігійна телерадіокомпанія. Заснована телеєвангелістом Петом Робертсоном в 1961 році. Програми CBN щодня виходять в ефір у 140 країнах та транслюються більш ніж 40 мовами, пише Вікіпедія.

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