Забруднить половину Дніпропетровщини: що буде, якщо начинити 'Орешник' ядерним зарядом

Боєголовка "Орешника" може нести на собі 150 кілотонн. Бойова частина ракети може розділятися на шість окремих блоків індивідуального наведення.

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Ракету "Орешник" можна збивати ізраїльською системою Arrow / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, stend.in.ua

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Що буде, якщо начинити "Орешник" ядерним зарядом

Як далеко пошириться радіоактивне забруднення

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

За його словами, ракета "Орешник" не є тактичною ядерною зброєю.

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"Це зброя середньої дальності й взагалі зброя, скажімо так, ракетно-ядерної війни. Якщо її спробують застосувати по Європі, то це Третя світова війна", - сказав експерт в ефірі телемарафону.

Боєголовка "Орешника" може нести на собі 150 кілотонн. Для порівняння - потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму, становила близько 20 кілотонн.

Водночас Романенко додав, що МБР "Орешник" не належить до розряду високоточної зброї, адже може відхилятися від цілі до 50 метрів.

При цьому ракета має бойову частину, яка поділяється на шість окремих блоків індивідуального наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні вразити шість окремих цілей.

Чи можна збити ракету "Орешник"?

Романенко також прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що у світі нібито немає комплексів, які можуть збивати такі ракети. За словами експерта, глава РФ збрехав.

"Німеччина закупила в Ізраїлі системи Arrow, які здатні боротися з такими ракетами", - зазначив Романенко.

​ Час підльоту ракети РС-26 Рубіж / Інфографіка Главред ​ / Инфографика Главред

Удар РФ міжконтинентальною ракетою "Орешник" по Дніпру - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада Росія вдарила ракетами по Дніпру і його околицях. Унаслідок удару постраждало промислове підприємство.

Повітряні сили ЗСУ припустили, що для атаки було використано міжконтинентальну балістичну ракету.

Президент РФ Володимир Путін заявив про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. За словами диктатора, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і, за його твердженням, є недосяжною для сучасних систем ППО.

Як пише CNN з посиланням на джерело, ракета, яку Росія використала для удару по Дніпру 21 листопада, була експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною. США знали про можливість застосування Росією експериментальної ракети. Вашингтон заздалегідь попередив Україну та інші країни про потенційну загрозу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку по Дніпру. Він сказав, що РФ використовує Україну як полігон для тестування нових типів зброї.

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