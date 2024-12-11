Швидка і дешева: у ЗМІ розкрили характеристики нової української ракети 'Рута'

Ракета "Рута" вже проходить випробування, а її постачання розпочалося на початку 2024 року.

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Характеристики ракети "Рута" / Колаж: Главред, фото: Destinus

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Ракета "Рута" вже проходить випробування, а її постачання розпочалося на початку 2024 року

"Рута" призначена для ударних, розвідувальних завдань і використання як мішень

Її ключова особливість — швидкість 500-800 км/год

У 2024 році стало відомо про розробку української ракети під назвою "Рута". Нова зброя є реактивним дроном із дальністю польоту до 300 км. Про це пише Defense Express.

За даними аналітиків, "Руту" створив стартап Destinus, заснований бізнесменом Михайлом Кокоричем, який раніше залишив РФ і заснував компанію у Європі. Ця компанія вже забезпечує Сили оборони України гвинтовими безпілотниками Lord із дальністю 750-2000 км.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив 10 грудня, що ця зброя вже проходить випробування.

Постачання "Рути" розпочалося на початку 2024 року. У Defense Express зазначили, що ракета "Рута" є реактивним дроном із дальністю польоту до 300 км. Вона призначена для ударних і розвідувальних завдань, а також може використовуватися як мішень для тренувань.

Зовні "Рута" нагадує традиційну крилату ракету. У її конструкції передбачені бойова частина, фіксоване крило, паливний бак, блок електроніки та малогабаритний турбореактивний двигун.

Ракета запускається за допомогою ракетного прискорювача. Вона має низьку вартість порівняно з іншими аналогами з урахуванням її розмірів, швидкості та корисного навантаження.

"Позиціонується розробка все рівно, як дрон, який може мати різне корисне навантаження, наприклад, розвідувальне, можливість повертатись й сідати на парашуті", - зауважили у виданні.

Бойова частина ракети важить близько 100 кг, що підтверджують представлені макети на міжнародній виставці Eurosatory 2024. Ключовою особливістю "Рути" високошвидкісний політ — 500-800 км/год. Це робить її недосяжною для російських систем протидії дронам, таких як вертольоти, підсумували у виданні.

Ракета "Рута" / Інфографіка: Главред

Ракетна програма України - останні новини

Нагадаємо, 10 грудня президент Зеленський під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона повідомив про успішні випробування нової української ракети "Рута". Він також заявив, що дрон-ракета "Пекло" пройшов перші бойові застосування.

Також Україна успішно випробувала нову балістичну ракету. Президент зазначив, що у 2023 році Україна виробила у 25 разів більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік, і вже законтрактувала понад 1,5 мільйона дронів.

Як раніше повідомляв Главред, Україна отримала новітні ракети-дрони "Пекло" з дальністю ураження 700 км і швидкістю 700 км/год. Ця дозвукова розробка здатна вражати цілі в Московській області, на аеродромах стратегічної авіації, а також на об'єктах у Ростовській області, Краснодарському краї та Новоросійську, розповів експерт Роман Світан.

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