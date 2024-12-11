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Кремль готує росіян до закінчення війни, але є важливий нюанс - Коваленко

Ангеліна Підвисоцька
11 грудня 2024, 01:01
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Андрій Коваленко зазначив, що вже фіксується певний рух РФ у напрямку мирних переговорів.
Путин, ВСУ
Путін готує росіян до завершення війни / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, сайт Кремля

Головне із заяви Коваленка:

  • РФ може піти на мирні переговори
  • Оточення Путіна готує росіян до завершення війни
  • Кремль може готуватися до нового вторгнення

РФ може піти на мирні переговори з Україною, але все не так просто. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що дійсно фіксується певний рух у напрямку до переговорів і закінчення війни в Україні. Кремль може навіть розповідати росіянам про те, що нібито все пройшло "значно краще, ніж очікувалось".

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Водночас не слід відкидати варіант, при якому РФ буде готуватися до нового вторгнення в Україну.

"Є певна інформація щодо тез для російських воєнкорів. Вони повинні розповідати, що "війна пройшла значно краще, ніж могло бути. Зараз не витягнули, але треба готуватися до так званого реваншу. От зараз підготуємося – і через кілька років спробуємо знову вирішити всі завдання",– сказав Коваленко.

Мирні переговори РФ та України - що відомо

Як повідомляв Главред, президенту Володимиру Зеленському надійшла цікава пропозиція. Так, стало відомо, де можуть відбутися переговори між Україною та РФ.

Водночас експерт Огризко стверджує, що Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів. На його думку, Трампа можна переконати вигідними пропозиціями.

Окрім цього, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко також назвав дату, коли можуть розпочатися офіційні переговори. Однак вони можуть затягнутися. У кращому випадку – на декілька тижнів, місяців, а в гіршому – розтягнутися на увесь рік.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори з Росією Андрій Коваленко
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