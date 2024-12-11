'Кінець війни в Україні за 24 години': Зеленський пояснив наміри Трампа

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому закінченні війни, що збігається з позицією новобраного президента США Дональда Трампа.

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Зеленський пояснив, чого саме хоче досягти Трамп / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Трамп прагне закінчити війну в Україні в найкоротші терміни

Україна співпрацює з командою Трампа

Україна і Трамп зацікавлені в закінченні війни

Обраний президент США Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні якнайшвидше, але важливо зробити це так, щоб уникнути можливості її повторення в майбутньому. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для CBN.

"Безумовно, коли президент (обраний президент США Трамп - ред.) говорить про 24 години, безумовно це питання не про те, що він за добу має вирішити таке (закінчити війну - ред.). Це дуже складно. Але це говорить, я його слова розумію, що він хоче це зробити швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що щодня ми втрачаємо людей", - сказав Зеленський. відео дня

Зеленський підкреслив, що українська сторона співпрацює з командою Трампа, проте остаточно обговорити всі деталі буде можливо лише після його інавгурації.

"Це юридично буде чисто. Це зрозуміла позиція і Сполучених Штатів Америки", - пояснив Зеленський.

Президент України зазначив, що спільною метою є швидке й справедливе завершення війни, і в цьому аспекті Україна та новий президент США діють як союзники. Зеленський також наголосив, що Трамп розуміє важливість сильної позиції Америки на міжнародній арені.

"І це правильно, тому що все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція Сполучених Штатів не буде сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу. І це ми говоримо не лише про Європу, де є високі ризики, як Балкани, як країни Балтії, які були частиною Радянського Союзу свого часу", - зазначив Зеленський.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час зустрічі з президентами Франції Еммануелем Макроном та України Володимиром Зеленським новообраний президент США Дональд Трамп висловив прагнення до негайного припинення вогню та початку переговорів між Києвом і Москвою для швидкого завершення війни. За інформацією Reuters, Трамп був налаштований дружньо та шанобливо, а Зеленський намагався переконати його у важливості надання Україні гарантій безпеки незалежно від способу завершення війни.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Трамп чітко прагне закінчити російсько-українську війну на умовах справедливого миру. Україна вже контактує з його командою, щоб після інавгурації розпочати роботу над конкретними питаннями, основною метою яких є відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Українські "червоні лінії" закріплені в Конституції.

В інтерв'ю The Post Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зрозуміти, що час укладати мир настав, адже він фактично зазнав поразки. Зеленський, зі свого боку, прагне завершення війни, забезпечивши Україні необхідні гарантії.

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Що відомо про CBN? Christian Broadcasting Network (CBN), або Сі-Бі-Ен — американська консервативна християнська релігійна телерадіокомпанія. Заснована телеєвангелістом Петом Робертсоном в 1961 році. Програми CBN щодня виходять в ефір у 140 країнах та транслюються більш ніж 40 мовами, пише Вікіпедія.

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