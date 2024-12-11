У Зеленського оголосили про позицію Трампа після закінчення війни

Дональд Трамп точно хоче завершити війну агресора Росії в Україні, сказав Андрій Єрмак.

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Америка не може підтримати диктатуру Путіна, Трамп за справедливий мир - Єрмак / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Новообраний президент США Дональд Трамп точно має намір завершити російсько-українську війну. Причому на базі справедливого миру. Київ контактує з командою Трампа, щоб уже після його інавгурації почати роботу над конкретними темами. Мета України - відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету. Червоні лінії - у Конституції України. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

В інтерв'ю проєкту Карп'як на Суспільному він розповів про те, що Трамп хоче справедливого миру, а Америка не може підтримати диктатуру Путіна.

За словами Єрмака, зустріч у Парижі було організовано для того, щоб відповісти на російський брехливий меседж, згідно з яким "Україна не хоче миру".

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Україні потрібен справедливий мир і чіткі гарантії

Очільник ОП акцентував увагу й на тому, що важливо, щоб Київ і майбутня адміністрація Трампа координували свої кроки. Україні потрібен справедливий мир і чіткі гарантії безпеки.

"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно — а це не просто — дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь cease–fire, просто cease–fire, без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна", - пояснив Єрмак.

Коротко про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Якого діалогу чекають у Зеленського після 20 січня

Підготовчі консультації України та команди Трампа проводяться ще до інавгурації. Це дасть змогу одразу після 20 січня починати працювати над конкретними темами. Головне - припинення війни на справедливих умовах.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, — це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", - додав Андрій Єрмак і наголосив, що червоні лінії в перемовинах - у Конституції України.

Мирні ініціативи Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, після зустрічі із Зеленським і Макроном у Парижі Трамп звернувся до Путіна і закликав його зробити крок до мирного процесу.

Також Трамп виступив за негайне припинення вогню і початок перемовин.

Зеленський відкинув негайне припинення вогню і перемовини, аргументувавши свою позицію тим, що не можна взяти і припинити війну без гарантій безпеки для України. Інакше Росія в будь-який момент може знову напасти.

У Кремлі заявили Трампу, що готові, мовляв, говорити з Україною тільки з позиції ультиматумів Путіна. Позиція Москви з цього питання не змінюється. Путіну більше подобаються так звані ініціативи Глобального Півдня, які передбачають заморожування війни.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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