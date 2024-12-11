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Рятувальна операція у Запоріжжі триває 19 годин: під завалами залишаються люди

Маріна Фурман
11 грудня 2024, 11:44
248
Керівник Запорізької ОВА розповів, що кількість загиблих від атаки окупантів зросла до 7 осіб.
Удар по Запорожью
Окупанти завдали удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото Запорізька ОВА

Основне:

  • У вівторок, 10 грудня, РФ завдала удару по Запоріжжю
  • Росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі
  • Внаслідок удару є загиблі та постраждалі

У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського удару. Станом на 11 грудня вже відомо про 6 загиблих громадян, ще 22 - отримали поранення. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федорова.

Він зазначив, що рятувальна операція після ворожого удару по середмістю Запоріжжя триває 19 годин. Під завалами ще є люди.

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За попередніми даними пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. В ліквідації наслідків ворожого удару залучені понад 160 людей та півсотні одиниць техніки.

Федоров уточнив, що в лікарнях залишається 5 постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя.

Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній.

  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 10 грудня Фото: Запорізька ОВА, Національна поліція України

У ДСНС Запоріжжя розповіли, що напередодні на лінію Служби порятунку зателефонували дві жінки, які на той час перебували під завалами. Вони описали рятувальникам місце, де саме потрібно їх шукати. Після цього їх дістали з-під завалів і госпіталізували.

Відомо, що сьогодні в Запорізькій області оголошено день жалоби за тими, хто загинув під час жахливої атаки, що сталася 10.12.2024 року.

"Посеред білого дня, виявивши безжальну лють, російські агресори завдали удару по цивільній інфраструктурі. Серед руїн опинилася приватна клініка, де в той момент перебували лікарі та пацієнти. Ворожий обстріл забрав безневинні життя, залишивши гіркоту і незагойні рани в серцях рідних і близьких.", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Удар по Запоріжжю - що відомо

Як писав Главред, російські окупаційні війська у вівторок, 10 грудня, атакували місто Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару постраждали люди, є загиблі. Клініка зруйнована. Розташовані неподалік будівлі пошкоджено.

Незадовго до удару Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пуску балістичних ракет в областях, де була повітряна тривога.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю. Він заявив, що такі удари ще раз доводять необхідність посилення української системи ППО. У світової спільноти є достатньо систем, щоб зміцнити Україну.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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війна в Україні новини Запоріжжя Національна поліція ракетний удар Іван Федоров
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