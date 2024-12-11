Після зустрічі з Трампом: Орбан провів телефонну розмову з Путіним - деталі

Телефонна розмова відбулась за ініціативи Орбана.

https://glavred.net/world/posle-vstrechi-s-trampom-orban-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym-detali-10621634.html Посилання скопійоване

Орбан мав розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором

Однією з тем обговорення стала Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє росЗМІ "РИА Новости" із посиланням на заяву Кремля.

Як пише пропагандистське видання, розмова відбулась за ініціативи Орбана.

відео дня

Відомо, що під час діалогу прем'єр-міністр та російський диктатор обговорили економічне співробітництво РФ та Угорщини.

Також "торкнулися" теми повномасштабної війни в Україні.

Орбан висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання війни, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Диктатор, своєю чергою, пожалівся на "деструктивну лінію" Києва, яка нібито унеможливлює мирне врегулювання.

Політика Угорщини щодо України - останні новини

Як писав Главред з посиланням угорські ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп після перемоги неодноразово говорив із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо російсько-української війни. Тепер Орбан може відновити свою "миротворчу місію", щоб передати "послання" президенту України Володимиру Зеленському, очільнику Кремля Володимиру Путіну та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Нещодавно прем'єр-міністр країни Віктор Орбан зробив несподівану заяву щодо війни в Україні. Він повідомив, що Україна є суверенною державою, тому будь-яке рішення щодо війни мають ухвалювати виключно українці. Угорщина ніколи не вказувала українцям, що їм робити, але готова допомогти "по-сусідськи".

Нагадаємо, скандальний прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що Європа сама не зможе фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку Києва за президентства Дональда Трампа.

Читайте також:

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред