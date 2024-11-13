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Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

Олексій Тесля
13 листопада 2024, 00:45
257
США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів зі складів США, зазначив Патрік Райдер.
Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні
У Пентагоні розповіли про військові поставки Україні / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Вікіпедія

Важливо:

  • На допомогу Україні залишилося понад $9 млрд
  • США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів

У Міністерстві оборони США прокоментували ситуацію навколо суми, що залишилася, яку планується використовувати для військової допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

На допомогу Україні залишилося понад $9 млрд, заявив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє Голос Америки.

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Спікер Пентагону наголосив, що США використовують усі наявні кошти для допомоги Україні.

Як уточнюється, з решти коштів:

  • $4,3 млрд затверджені Конгресом у квітні;
  • $2,8 млрд стали доступними після перерахунків;
  • $2,2 млрд доступні за програмою USAI.

"Ми продовжимо надавати допомогу і збираємося використовувати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії і боротьби з нею", - заявив представник Міноборони США.

Райдер додав, що після ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів зі складів США, 67% обіцяних здібностей ППО і 60% вогневих можливостей.

Раніше повідомлялося про те, що США профінансують виробництво українських дронів на 800 мільйонів доларів, розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Разом з тим, глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу в Києві 21 жовтня наголосив, що Америка захищатиме "кожен дюйм" території НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його загальна вартість 425 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони США.

Як раніше повідомляв Главред, США планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги. За словами президента України Володимира Зеленського, загальна сума пакетів - 500-750 млн доларів.

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Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

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