Коли в Україну "прийде" відчутне похолодання: синоптикиня назвала дати

В Україні зміниться погода.

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Якою буде погода 12 грудня? / Фото: УНІАН

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Якою буде погода 12 грудня

Коли в Україні відчутно похолодає

У четвер, 12 грудня, у більшості областей України без істотних опадів. При цьому вже до вихідних погода зміниться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12 грудня, поступово піде з України.

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"Вночі циклон ще опиратиметься, а вдень залишить замість себе атмосферний фронт у східних областях, тому й ще побудуть дощі та мокрий сніг, проте все ж завтра вдень у більшості областей України буде без істотних опадів. Вітер очікується з північного заходу, помірний, часом до сильного.", - написала синоптикиня.

Температура повітря вночі становитиме 0...-4 °C, на півдні від -1 °C до +3 °C. Протягом дня четверга очікується від -3 °C до +3 °C.

"Увага! Відзавтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає, тому на дорогах ставатиме дуже слизько! Ожеледиця!" - пише Діденко.

За її словами, з 13 грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 11 грудня у західних, північних та Вінницькій областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту.

Відомо, що погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більша частина днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Нещодавно синоптики розповідали, якою буде погода на Новий рік 2025. За їхніми даними, у центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг. Водночас погода У Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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