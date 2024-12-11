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РФ готує новий удар "Орешником" по Україні: розвідка США попередила про загрозу

Руслана Заклінська
11 грудня 2024, 17:44
1175
Американська розвідка вважає, що "Орешник" є більше засобом залякування, а не ефективною зброєю для зміни ситуації на фронті.
РФ готує новий удар 'Орешником' по Україні: розвідка США попередила про загрозу
РФ може незабаром знову вдарити "Орешником" по Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

Головне:

  • РФ може запустити ракету "Орешник" по Україні найближчими днями
  • Путін має обмежену кількість експериментальних ракет "Орешник"
  • "Орешник" є більше засобом залякування, а не ефективною зброєю

Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності по Україні найближчими днями. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, володіє обмеженою кількістю ракет "Орешник". Про це пише Bloomberg із посиланням на анонімного чиновника.

За даними видання, російський диктатор Путін має невелику кількість експериментальних ракет "Орешник". Ці ракети мають меншу боєголовку порівняно з іншими ракетами, що використовуються Росією для атак по Україні.

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США не вважають, що використання цих ракет змінить хід бойових дій, підкреслив представник.

Крім цього, ЄП пише, що розвідка США дійшла висновку, що Росія може знову використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" проти України в найближчі дні. За інформацією американського чиновника, наданою на закритому брифінгу 11 грудня, ця ракета є, скоріше, засобом залякування, а не ефективною зброєю для зміни ситуації на фронті.

РФ готує новий удар 'Орешником' по Україні: розвідка США попередила про загрозу
Ракетна система "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Загроза удару "Орешником" по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Росія вперше використала "Орешник" 28 листопада, завдавши удару по Дніпру. Російська пропаганда назвала цей обстріл відповіддю на рішення США надати Україні можливість обстрілювати російську територію американською зброєю.

За даними Пентагону та ГУР, "Орешник" є модифікацією міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Як повідомляв Главред, експерт Валерій Чалий заявив, що Росія може здійснити демонстраційний удар стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня. Він повідомив, що 23 листопада Росія вже намагалася запустити ракету "Орешник" по столиці, але запуск не вдався.

Центр протидії дезінформації спростував чутки про те, що Росія може виробляти 25 ракет "Орешник" щомісяця. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що виробництво таких високотехнологічних ракет, як "Орешник", є складним і повільним процесом через санкції.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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