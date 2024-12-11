Закінчення війни та переговори з Росією: у Зеленського пояснили позицію України

Мирні переговори з Росією можливі лише за умови міжнародного права та примусу Росії, як країни-агресора, наголосив Михайло Подоляк.

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Україна готова до переговорів з Росією - стали відомі умови / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Подоляк:

Україна готова до переговорів Росією за умови дотримання справедливих умов

Компроміси за рахунок України є неприйнятними

Мирні переговори з Росією можливі лише на справедливих умовах, що відповідають нормам міжнародного права. Про це в ефірі "24 каналу" повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку, світ помиляється, сподіваючись змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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Подоляк підкреслив готовність України до переговорів із Росією, але за умови дотримання справедливих принципів і примусу агресора до відповідальності в межах міжнародного права.

"Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права", - наголосив Подоляк.

Він наголосив, що будь-які компроміси за рахунок України є неприйнятними, і висловив сподівання, що Дональд Трамп усвідомлює глобальні загрози, які намагається нав'язати Росія.

"Чому ви завжди хочете стимулювати Росію продовжувати експансію в різному вигляді? І все ви хочете зробити, чомусь, за рахунок України. Чому не хочете брати на себе солідарно з нами відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати? За рахунок України не має бути жодних компромісів", – підкреслив він.

Подоляк зазначив, що, не досягнувши бажаної перемоги над Україною, Росія намагається змінити хід війни, переключивши свої зусилля на приниження Сполучених Штатів. Кремль прагне створити враження, що США відступають, відмовляються від підтримки України і фактично погоджуються на насильницьке домінування Росії. Водночас хоча розуміння цієї загрози у США лише формується, воно поступово стає глибшим.

Для протидії таким діям Росії, за словами Подоляка, слід застосовувати такі заходи:

посилення жорсткої риторики;

впровадження більш суворих дипломатичних обмежень;

призупинення членства Росії у міжнародних організаціях;

санкції нового рівня, близькі до повного торговельного ембарго;

надання Україні необхідної зброї у достатній кількості;

усунення будь-яких обмежень, які стримують дієву протидію.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий президент США Дональд Трамп має намір завершити війну між Росією та Україною на основі справедливого миру. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зазначивши, що Київ вже підтримує контакти з командою Трампа, щоб після інавгурації розпочати роботу над конкретними кроками. Основна мета України – відновлення територіальної цілісності та суверенітету. У цьому питанні червоні лінії визначені Конституцією України.

Як зазначається у матеріалі The Telegraph, Трамп може висунути ультиматум Росії щодо завершення війни, що може включати масштабні санкції та економічний тиск. Для Росії, яка вже стикається з економічними труднощами, посилення санкцій може значно ускладнити ситуацію.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон, за даними польського видання Rzeczpospolita, розглядає ідею європейської миротворчої місії в Україні. У цьому контексті він планує проводити консультації з Польщею, яку вважає ключовим партнером для реалізації такого проекту.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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