'Ми всі сподіваємось': Зеленський жорстко відреагував на переговори Орбана і Путіна

Президент України, коментуючи розмову Віктора Орбана та Володимира Путіна, закликав політиків не грати на власний імідж і не підривати єдність Європи,

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Зеленський жорстко проїхався по Орбану за його розмову з Путіним / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Зеленський відреагував на дзвінок Віктора Орбана до російського диктатора Путіна

Розмови про війну в Україні не можуть відбуватись без України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонні переговори прем'єр-міністра Угорщини до російського диктатора Володимира Путіна. Відповідну заяву він зробив у своєму Телеграм-каналі.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", - написав глава держави. відео дня

Володимир Зеленський зазначив, що для досягнення справжнього миру та гарантованої безпеки необхідна рішучість США, єдність Європи та спільна налаштованість партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", - зазначив він.

Президент України також висловив подяку новообраному президенту США Дональду Трампу та європейським лідерам, які разом із Україною працюють над пошуком ефективних рішень заради миру.

Позиція Орбана щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив занепокоєння з приводу запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети "Орешнік". Він зазначив, що війна в Україні стала ще більш небезпечною, а ситуація в цілому викликає тривогу.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву угорського глави МЗС Петера Сіярто щодо зусиль Угорщини в підтримці ініціативи Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні. За словами речника МЗС Георгія Тихого, Україна не потребує посередників для комунікації з командою Трампа з питань завершення війни.

Крім того, раніше угорських прем'єр Орбан підкреслював, що будь-яке рішення щодо війни повинно ухвалюватися виключно українцями, а Угорщина, як сусід, готова допомогти за потреби, але не вказувати Україні, що робити.

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"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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