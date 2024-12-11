'До кінця року': у Зеленського відповіли на заяви Орбана про зрив 'перемир'я'

У Зеленського наголосили, що українська сторона проводить відповідні переговори для проведення масштабного обміну полоненими до кінця року.

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У Зеленського відповіли на звинувачення Орбана щодо "різдвяного перемир'я" / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Орбан звинуватив президента України у відмові від обміну полоненими та припинення вогню на Різдво

Радник Зеленського відреагував на заяви прем'єр-міністра Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського стосовно його телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним, яка відбулася 11 грудня. Свою заяву Орбан оприлюднив у середу ввечері в соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією та Україною.

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"Наприкінці угорського головування в ЄС ми зробили нові зусилля для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент України Володимир Зеленський однозначно відкинув і виключив це сьогодні", - написав Орбан

Після цього, радник президента України Дмитро Литвин в коментарі для видання "РБК-Україна" зазначив, що Угорщина не попереджала про будь-які контакти на офіційному рівні з російським режимом.

"Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року", - сказав він.

Позиція Орбана щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, який зазначив, що Угорщина намагається допомогти реалізувати ініціативу Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні. Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що Україна здатна самостійно вести діалог із командою новообраного президента США та не потребує посередників у цьому процесі.

Дональд Трамп після перемоги у виборах неодноразово обговорював ситуацію російсько-української війни з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як повідомляє угорська служба Радіо Свобода, Орбан, можливо, планує відновити свої спроби виконувати роль "миротворця", передаючи повідомлення Володимиру Зеленському, Володимиру Путіну та Сі Цзіньпіну. Джерела зазначають, що після 5 листопада між Трампом і Орбаном відбулося кілька телефонних розмов, значна частина яких була присвячена війні в Україні.

2 липня Орбан відвідав Україну, де провів зустріч із Володимиром Зеленським, запропонувавши припинення вогню як крок до досягнення миру.

Хто такий Дмитро Литвин? Дмитро Литвин - радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій, у минулому - один із спічрайтерів від початку повномасштабної війни.

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