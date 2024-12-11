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По Таганрогу вдарили ракетою, по Брянську - дронами: загорілася нафтобаза та авіаційний комплекс

Анна Ярославська
11 грудня 2024, 07:04
2336
Уночі в Росії прогриміли вибухи та спалахнули пожежі.
Атака безпілотників на Брянськ
Брянщину атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • На Брянщині після атаки дронів спалахнула нафтобаза
  • У Таганрозі ракети атакували промислове підприємство

У ніч на 11 грудня в кількох містах країни-агресора РФ лунали вибухи. У Брянській області дрони атакували нафтобазу, а в Таганрозі - промислове підприємство.

Як пише російський Telegram-канал ASTRA, у Брянську після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод "Транснефти". На каналі пишуть, що, ймовірно, горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба" в селищі Свень поруч із Брянськом.

відео дня

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що за ніч над територією регіону було знищено 10 дронів літакового типу.

У Брянській області спалахнула пожежа
У Брянській області спалахнула пожежа / Фото: t.me/astrapress

За його словами, "внаслідок атаки безпілотника в Брянську сталося загоряння виробничого об'єкта". Наразі загоряння нібито ліквідовано".

За словами місцевих жителів, спочатку було чутно кілька гучних вибухів, після чого спалахнула пожежа.

Дивіться відео - У Мережі публікують кадри нічної пожежі на Брянщині:

Скриншот

Міноборони РФ заявляє, що за ніч черговими засобами ППО нібито було перехоплено і знищено 14 українських безпілотних літальних апаратів над територією Брянської області.

Крім того, ніч з 10 на 11 грудня було голосно і в російському Таганрозі.

Губернатор стверджує, що через ракетний удар постраждало промислове підприємство. Згоріло 14 автомобілів на парковці. За попередніми даними ніхто з людей не постраждав. Обсяг отриманих ушкоджень уточнюється.

Місцеві жителі стверджують, що атаковано ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва).

Дивіться відео - У Таганрозі прогриміли вибухи:

Скриншот

Удари по РФ - останні новини:

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада Україна завдала удару ракетами ATACMS по аеродрому "Халіно" в Курській області. Аналітик Forbes Девід Акс повідомив, що ця атака могла тимчасово вивести аеродром з ладу.

26 листопада в російській республіці Башкортостан прогриміли вибухи. Повідомлялося про атаку невідомих дронів по об'єктах інфраструктури. Зауважимо, місто Салават, над яким були помічені невідомі дрони, розташоване за 1200 кілометрів від українського кордону.

У ніч з 5 на 6 грудня СБУ провела унікальну спецоперацію Sea Baby у Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках і катерах.

Інші новини:

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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новини Росії дрони нефтебаза атака дронів
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