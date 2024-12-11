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У Байдена готують болючий удар по Росії: у Bloomberg дізналися деталі

Андрій Ганчук
11 грудня 2024, 09:35
1776
В адміністрації Байдена тепер готові до "більш агресивних дій" щодо Кремля, пишуть журналісти.
Байден, танкери, Росія
У Байдена розглядають можливість санкцій проти нафтового "тіньового флоту" РФ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена працює над новими, більш жорсткими санкціями проти агресора Росії. Команда господаря Білого дому розглядає можливість впровадження обмежень проти експорту російської нафти. Ба більше, розглядається варіант санкцій проти нафтового "тіньового флоту", за допомогою якого росіяни обходять чинні обмеження.

У Байдена готові до більш жорстких дій

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що деталі нових обмежень проти Росії поки опрацьовують, але за даними джерел, розглядають обмеження, спрямовані проти деяких видів російського нафтового експорту.

Журналісти акцентували увагу на тому, що Байден довго чинив опір таким заходам, оскільки побоювався стрибка цін на енергоносії перед виборами президента США у листопаді.

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"Проте в умовах падіння цін на нафту на тлі глобального надлишку і побоювань, що Трамп може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, щоб покласти край майже трирічній війні, адміністрація Байдена тепер відкрита до більш агресивних дій", - кажуть джерела Bloomberg.

Тепер же Байден готовий іти на ризик. Готовність продиктована як завершенням президентської каденції, так і розумінням невдачі попередніх спроб обмежити доходи Кремля від продажу енергоносіїв.

Санкції проти "тіньового флоту" нафти РФ

Крім того, джерела американських журналістів стверджують, що у Байдена вивчають можливість запуску нових обмежень, які будуть спрямовані вже на танкерний флот Росії, що використовується кремлівським режимом для транспортування нафти.

Такі обмеження можуть бути впроваджені вже найближчими тижнями.

За даними співрозмовників, аналогічні санкції проти "тіньового флоту" РФ уже до кінця року збирається запровадити і Європейський Союз. Обмеження мають торкнутися і фізичних осіб, які беруть участь у нафтовій торгівлі.

Що відомо про санкції проти нафтового "тіньового флоту" РФ

У жовтні 2023 року Штати вперше запустили санкції щодо двох танкерів РФ - Primorye і Yasa Golden Bosphorus. Танкери займалися транспортуванням нафти, проданої вище за встановлену цінову стелю в 60 доларів за барель. Цінова межа вводилася для того, щоб обмежити доходи Кремля від продажу нафти.

Влітку санкції було розширено ще на 73 російських торгових судна.

Санкції США проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, восени Дональд Трамп заявляв, що здатний припинити війну в Україні ще до Нового року. За словами політика, якщо Путін не сяде за стіл перемовин, Вашингтон за 12 місяців знизить ціни на нафту щонайменше вдвічі. І тоді Путін не зможе воювати.

Нові санкції Штатів проти Газпромбанку, який росіяни використовували для обходу санкцій, - це тактичний удар по Росії, вважає фінансовий аналітик, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран. Утім, для посилення ефекту, на думку експерта, потрібно заарештовувати російські танкери і тіньові фонди.

Якщо Путін поставиться до мирних процесів несерйозно, Трамп збільшить військову допомогу Україні, посилить санкції і спробує вдарити по торгівлі Кремля, вважає конгресмен від Республіканської партії, представник Комітету Палати представників з питань збройних сил Джон Бейкон. США можуть збільшити видобуток природного газу, і це вже вплине на військові можливості РФ.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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