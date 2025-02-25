Масований удар по Україні та угода із США: головні новини України (дайджест)

Новини України 25 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 25 лютого / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, МВС України, Главред, 22 ОМБр

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Російські Ту-95 МС запустили ракети по Україні: що відомо

Вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет з району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.

За даними на 06:03 у Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети перебували в повітряному просторі Полтавщини. Жителів міста Пирятин закликали пройти в укриття.

відео дня

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

У ніч на 25 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За словами Лівітт, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським "відбудуться дуже скоро, особливо із Зеленським", передає FoxNews.

Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

Між президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном існують істотні розбіжності в підході до завершення війни в Україні. Про це пише Reuters.

Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.

Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що Росія "є агресором".

Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. За його словами, темою майбутніх переговорів між Росією та Сполученими Штатами має стати питання про те, на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Аналогічне запитання необхідно поставити й офіційному Києву.

На думку Рубіо, "ми повинні посадити за стіл переговорів обидві сторони, починаючи з росіян", передає Breitbart News.

Без військової допомоги США Україна довго не протягне: WSJ назвав терміни

Без військової американської допомоги в України буде достатньо зброї, щоб продовжувати воювати проти армії РФ у нинішньому темпі до літа. Як передає The Wall Street Journal (WSJ), про це заявила низка західних чиновників.

Після цього терміну ЗСУ можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі зі своїх найсучасніших озброєнь.

У понеділок, 24 лютого, Європейський Союз запропонував Україні власну угоду щодо "критично важливих ресурсів". Це сталося якраз у той момент, коли президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до підписання угоди з Києвом про права на природні ресурси.

Європейський комісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам, з якими зустрівся в Києві під час візиту Європейської комісії, приуроченого до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, пише Politico.

"Часів Яр руйнується": у ЗСУ розкрили новий підступний план росіян на місто

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що у Часовому Яру противник атакує як у лоб, так і використовує малі піхотні групи.

"Часів Яр руйнується, але знищується багато ворожої піхоти, багато солдатів РФ кладуть за незрозумілі цілі своє життя, а наші хлопці відбивають їхні атаки, штурми, які відбуваються щодня. Окупанти атакують як у лоб, так і використовують малі піхотні групи. Також противник намагається застосовувати механізовану техніку", - зауважив Полухін в ефірі телеканалу Еспресо.

Російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України з надією на швидку перемогу. Однак, це призвело до великої геополітичної поразки для Росії. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Путін розпочав війну проти України, сподіваючись на блискавичну перемогу, яка б зміцнила позиції Росії як "лідера багатополярного світу". Але його план не виправдався. Замість того, щоб закріпити вплив Росії на міжнародній арені, ця війна стала великою поразкою, що змінила геополітичний ландшафт.

Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині - The Telegraph

Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування для захисту Європи. Про це повідомляє The Telegraph.

Стверджується, що винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США можуть вивести свої сили з європейського континенту.

"Зима пакує валізи": синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого

В Україні найближчої ночі все ще прогнозуються морози. Однак протягом тижня очікується потепління. Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Зима завершує свої справи, розкладає папери по течках, пакує валізи, набирає в термос кави, бо дорога далека...", - зазначила синоптик.

Трамп може намагатись "торгувати Україною": Світан розкрив неочікувані плани США

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чи буде Трамп намагатись "торгувати Україною", та чи є в України опція "не продатися", а встояти і диктувати свій порядок денний, відстоювати свої власні інтереси.

"Щонайменше в України немає опції продатися. Адже подивіться, Стамбульський меморандум - це здача наших територій, суверенітету і недоторканності. Посягання на все це - це стаття 110 Кримінального кодексу України, де передбачено довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Покажіть мені цього, вибачте за вираз, придурка, який захоче недоторканність України віддати під чиїсь мирні думки. Йому ж сидіти тоді! Де б він не був, його знайдуть наші правоохоронці і посадять. Не думаю, що в когось виникне думка спробувати зробити щось подібне", - зазначив Світан.

Летіло більше 200 дронів та ракет: наслідки атаки РФ на Україну

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Загалом у повітря було понад 200 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив 213 безпілотників з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Також Україна була атакована сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

41% основного бюджету країни-агресора Росії призначені на витрати для війни проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передають Новини.Live.

"Зараз навіть офіційно 41% основного бюджету Російської Федерації... чому кажу основний - тому що є ще фонди. Цей бюджет - це бюджет війни. Це бюджет міністерства оборони Російської Федерації. Це страшні цифри насправді", - наголосив він.

Все завдяки Байдену: Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року

Україна може відчути нестачу зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські постачання триватимуть до 2026 року. Про це пише The Wall Street Journal.

Спершу сніг, а потім +11: коли Україну накриє раптове потепління

Погода в Україні в перші дні березня дивуватиме. Попри те, що взимку було мало снігопадів, вони очікуються на самому початку весни. Про це повідомляє Ventusky.

Уже вранці 1 березня сніг очікується в деяких районах Прикарпаття, Буковини, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівської областей. Увечері сніжитиме в центрі та на сході.

4 країни виступають проти передачі Україні активів РФ: у Politico назвали причини

Низка країн Євросоюзу і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє Politico. У виданні зазначають, що країни Європи можуть арештувати активи РФ через те, що вони залишаються осторонь перемовин США і Росії. Таким чином вони можуть спробувати забезпечити собі можливість взяти участь у цих переговорах.

Без гарантій безпеки: NYT дізналася деталі майбутньої угоди США та України

Україна і США близькі до підписання угоди, згідно з якою Вашингтон отримає частку доходів від українських природних ресурсів. Про це повідомляє The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім уже цього або наступного тижня для підписання угоди про природні ресурси.

Буданов розкрив неочікувану ціль Путіна, якщо Росія захопить Україну

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що якщо Росія отримає контроль над Україною її наступною ціллю стане Польща.

Буданов зазначив, що Росія вважає себе імперією, а не федерацією. Російська Федерація, на думку розвідника, має на меті відновлення імперії, подібної до Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору у складі.

Аномально подорожчав дуже популярний продукт в Україні: яка ціна у магазинах

В Україні на початку 2025 року почалося аномальне здорожчання соняшникової олії.

Причина зростання ціни на цей популярний продукт криється в тому, що зросли вартість насіння і світовий попит. Про це розповіли в "Українському клубі аграрного бізнесу" (УКАБ).

УКАБ презентував щомісячний моніторинг цін на продукти харчування. У ньому зазначається, яка динаміка змін у цінах на низку продуктів.

ЗСУ не можуть знищити заводи РФ з виробництва Шахедів: Буданов назвав 3 нюанси

Україна не може знищити російські заводи з виготовлення ударних безпілотників типу "Шахед". Про це особисто заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Відео вже розлетілось в Мережі.

Він назвав кілька факторів, через які Україна не може знищити ці заводи.

ЄС має "секретну зброю", яка допоможе Україні на переговорах з РФ - Politico

Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби має всі козирі для переговорів і завершення війни в Україні. Але в ЄС є своя "секретна зброя" – заморожені російські активи на 200 мільярдів євро, які можуть змінити хід переговорів і стати серйозним важелем тиску на Москву. Про це пише Politico.

Дуже таємні домовленості із США: Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що нам пропонують піти на компроміс, але на який саме ніхто не каже.

"Розмови про компроміси дуже дратують, особливо людей на фронті. Якщо нам кажуть, що треба йти на компроміси, а ми не хочемо цього, то чи хтось чув, що саме пропонує США в особі Трампа? Які компроміси? Окрім того, що це має бути важка угода. І ті розмови, що ми маємо повернути величезний борг у п'ять разів більший, ніж ми сплачували. Тоді треба порушити питання, хто нам поверне гроші за ту зброю, яку ми передали РФ, за ядерну зброю, яку ми передали РФ. Тобто ми віддали її безплатно?", - зауважив Гетьман в ефірі телеканалу Еспресо.

Україна все ще може перемогти у війні: топ-генерал країни НАТО назвав умови

Попри три роки повномасштабної війни, Україна все ще має шанс на перемогу. Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Вахур Карус, передає ERR.

На його думку, цей період можна схарактеризувати двома ключовими поняттями: військова економіка та інновації. Він зазначив, що Росія змогла налагодити своє військове виробництво, проте Україна також активно розвиває власні технології, зокрема у сфері безпілотників дальнього радіуса дії та ракетного озброєння.

Трамп вважає Путіна другом і не любить Зеленського - ексрадник Байдена

Новий президент США Дональд Трамп вважає своїм другом російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав криваву війну проти України. Трамп не заслуговує бути президентом США. Про це заявив ексрадник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

"Ситуація може різко змінитись": в DeepState назвали нову ціль Росії на фронті

Російські війська просунулися на Покровському напрямку та окупували село Запоріжжя в Донецькій області. Проте загальна оборонна ініціатива в цьому районі залишається за Силами оборони України, повідомляють аналітики DeepState.

Вища за норму температура і засуха: якою буде погода в Україні у березні 2025

Погода в Україні у березні буде помірно теплою і з невеликою кількістю опадів. Погодні умови традиційно можуть бути мінливими.

Очікується переважання області високого атмосферного тиску. Можливий певний дефіцит опадів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

"Перемир'я не буде довготривалим": у ВР дали невтішний прогноз

У 2025 році війна в Україні не завершиться, але можливе тимчасове перемир'я. Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Відео вже розлетілося в Мережі.

Водночас він переконаний, що це перемир'я довго не триватиме.

В Україні прийняли важливе рішення щодо відстрочок від мобілізації - що змінилось

Сьогодні, 25 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження строку дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram, опублікувавши відео із засідання уряду.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників", - сказав він.

150 тисяч загиблих і поранених: армія РФ визнала провал на ключовому напрямку

З липня 2024 року, близько 150 тис. військовослужбовців втратила російська армія на Покровському напрямку. Такою інформацією поділився військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

На цій ділянці фронту ситуацію вдалось стабілізувати. Навіть самі російські джерела визнають, що ЗСУ успішно контратакують та тримають оборону.

"Для розуміння, 150 тисяч — це чисельність Західного військового округу армії РФ. Тобто втрати колосальні. І це тільки на одному Покровському напрямку. Щодобові втрати російських окупантів тут становлять до 500 військовослужбовців. Це і безповоротні, і санітарні втрати. Відповідно, щомісячні втрати — близько 15 тисяч", — сказав Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

В Україні "вріже" 17-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Погода в Україні 26 лютого буде морозною. У деяких областях очікується сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчої ночі температура повітря на сході опуститься до -15 градусів. Опади у цей день малоймовірні.

Питання оборони України: Британія терміново скликає європейських лідерів

Британія домовляється про зустріч групи європейських лідерів у Лондоні для подальших переговорів щодо війни в Україні після "тижня човникової дипломатії" між Парижем, Вашингтоном та Києвом.

За інформацією співрозмовників видання Bloomberg, зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів у Парижі, скликаних минулого тижня президентом Франції Еммануелем Макроном. Але наразі плані незатверджені остаточно. Не виключено, що дату зустрічі можуть перенести, або, як альтернативний варіант, обговорення відбудеться в онлайн-форматі.

З 1 березня в Україні проіндексують пенсії: Шмигаль назвав точні суми підвищень

З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій. Виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів зростуть на 11,5%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

Україна та США погодили угоду про корисні копалини: ЗМІ розкрили перші деталі

Київ досяг домовленостей із Вашингтоном щодо угоди про видобуток корисних копалин, яка, за очікуваннями українських чиновників, сприятиме зміцненню відносин з адміністрацією Трампа та відкриє шлях до довгострокової безпекової підтримки з боку США. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських урядовців.

Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації: міністр розкрив деталі

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть отримати бронювання від мобілізації із подальшим працевлаштуванням в Україні через спеціальні закордонні центри. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, пише "Європейська правда".

За його словами, у країнах із найбільшою кількістю українців створюються Unity Hub – спеціалізовані центри, які допоможуть у майбутньому залучати громадян, які перебувають за кордоном, до ринку праці в Україні.

Трамп розбудив Європу, 3 європейські країни допоможуть зупинити війну – Світан

Американський президент Дональд Трамп розбудив Європу і дав їй можливість показати себе.

Для Європи країна-агресорка Росія – не проблема, проте важливо, щоб європейські країни консолідувалися і почали дбати про власну обороноздатність. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

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