Летіло більше 200 дронів та ракет: наслідки атаки РФ на Україну

Українські захисники змогли збити 6 крилатих ракет та 133 ударних безпілотників.

https://glavred.net/war/letelo-bolee-200-dronov-i-raket-posledstviya-ataki-rf-na-ukrainu-10642427.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну шахедами та ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Кордон.Медиа

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Загалом у повітря було понад 200 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив 213 безпілотників з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Також Україна була атакована сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Українські захисники збили 6 ракет та 133 ударних дрона у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ще 79 ворожих дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

відео дня

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирська та Київська області. Також відомо про удари по місту Суми.

РФ атакувала Україну шахедами та ракетами / фото: Воздушные силы ВСУ

Удари по Житомирській області

За даними Міністерства внутрішніх справ України, російський безпілотник вдарив по приватному будинку у Житомирській області. Зайнялася господарча будівля та був пошкоджений будинок. Внаслідок цього постраждала жінка. Її двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес. Усі вони госпіталізовані.

Удари по місту Суми

Вночі ворожі дрони вдарили по місту Суми. Внаслідок цього були поранені двоє людей. У трьох житлових будинках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.

Кордон.Медіа повідомляє про те, що ворожий безпілотник вдарив по базі відпочинку біля озера Чеха. Постраждалими виявились два охоронця.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря. Рано вранці в понеділок, 24 лютого, армія РФ скинула керовану авіабомбу на Харків. Одеську область окупанти атакували Шахедами.

У ніч на 24 лютого в Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У місті працювали сили ППО.

У ніч на неділю, 23 лютого, військові РФ запустили по Україні безліч ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Росіяни намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону.

У ніч на 22 лютого окупанти запустили по Україні 162 дрони. Українська протиповітряна оборона збила 82 ворожі безпілотники, ще 75 не досягли цілей (були локаційно втрачені, без негативних наслідків). Збивати ворожі дрони довелося в 13 областях. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред