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Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині - The Telegraph

Віталій Кірсанов
25 лютого 2025, 11:35
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Розгортання винищувачів у Німеччині могло б стати посланням Володимиру Путіну.
французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Dassault Rafale
Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Dassault Rafale / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Франція пропонує Європі ядерний щит
  • Від Великої Британії очікують аналогічних дій

Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування для захисту Європи. Про це повідомляє The Telegraph.

Стверджується, що винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США можуть вивести свої сили з європейського континенту.

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Видання нагадує, що кілька днів тому Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини, закликав Велику Британію і Францію зміцнити європейську ядерну безпеку, оскільки він прагне знизити залежність Європи від США за президентства Дональда Трампа.

Неназваний французький чиновник заявив виданню, що розгортання винищувачів у Німеччині могло б стати посланням Володимиру Путіну, в той час як дипломати в Берліні припустили, що це чинитиме тиск і на главу уряду Британії, щоб він зробив те саме.

"Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно, і це було б сильним сигналом", - сказало джерело.

Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із Мерцом у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, де він мав представити свій план європейської безпеки та оборони України Трампу.

Дипломат у Берліні сказав, що французька пропозиція посилить тиск на британського прем'єра Кіра Стармера, щоб він зробив те саме і довів, що він серйозно налаштований зробити внесок у європейську безпеку.

"Якщо французи вирішать розмістити ядерні сили стримування в Німеччині, це дійсно посилить тиск на британців, щоб вони наслідували їхній приклад", - сказав дипломат.

Але джерело попередило, що такий запит навряд чи буде офіційно зроблено, якщо американці не виведуть свої ядерні сили стримування з Німеччини.

Сполучені Штати вже давно забезпечують безпеку Європи, маючи арсенал із близько 100 ядерних ракет, значна частина яких розміщені на американській військовій базі в Німеччині.

Повернення ядерної зброї Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід повинен повернути Україні ядерну зброю. На думку глави держави, саме страх Росії перед членством України в НАТО був причиною вторгнення.

Згодом у Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України. Спеціальний представник 47-го президента США Кіт Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову стала ядерною державою.

Водночас ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко назвав альтернативний вихід із ситуації. На його думку, в Україні може з'явитися "брудна" ядерна зброя.

Інші новини:

Що таке ядерна зброя?

Ядерна зброя - зброя масового ураження, що складається з вражаючих компонентів ударної, температурної та опромінювальної дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування і знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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