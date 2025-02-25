З 1 березня в Україні проіндексують пенсії: Шмигаль назвав точні суми підвищень

Мінімальна сума пыдвищення пенсій складе щонайменше 100 гривень.

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Шмигаль розповів, на скільки зростуть пенсыъ з 1 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ключові тези Шмигаля:

Пенсії для понад 10 млн українців зростуть на 11,5%

Мінімальне підвищення складе 100 грн, а максимальне — до 1500 грн відео дня

З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій. Виплати для понад 10 мільйонів пенсіонерів зростуть на 11,5%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

"Як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%", - розповів він.

За його словами, мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме 100 гривень. Водночас для того, щоб чесно розподілити фінанси та підтримати тих, хто отримує найменші виплати, запровадили максимальний ліміт підвищення пенсій.

"Щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 гривень", - зазначив прем'єр.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій із коефіцієнтом 1,10. Загальні видатки Пенсійного фонду на рік складуть 908,2 млрд гривень.

Проте індексація пенсій, запланована на 1 березня 2025 року, не торкнеться всіх пенсіонерів. Як пояснив адвокат Іван Хомич, без перегляду виплат залишаться пенсіонери, яким призначили пенсію з 1 січня 2025 року, та цивільні пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2021-2024 роках.

Як повідомляв Главред, українські пенсіонери віком 70, 75 і 80 років отримають щомісячні доплати до пенсії: 300, 456 і 570 гривень відповідно. Надбавка нараховується автоматично, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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