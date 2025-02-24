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Угода про надра між Україною та США на "фінішній прямій" – Axios

Олексій Тесля
24 лютого 2025, 23:39
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США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини вартістю в сотні мільярдів доларів.
Угода про надра між Україною та США на 'фінішній прямій' – Axios
Україна готується підписати угоду зі США/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Головне:

  • Військові зобов'язання США перед Україною не передбачаються
  • США висловлюють своє бажання зберегти Україну вільною

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, згідно з якою планується створити "Інвестиційний фонд реконструкції" під спільним управлінням США та України.

При цьому військові зобов'язання США перед Україною не передбачаються, повідомляє видання Axios.

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"США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини вартістю в сотні мільярдів доларів, згідно з якою США висловлюють своє бажання зберегти Україну "вільною, суверенною і безпечною", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що документ "є останньою версією, але все ще може бути змінений". Зазначається, що проєкт "висловлює бажання, щоб Україна залишалася вільною, але не вказує на будь-які військові зобов'язання США".

Угода про надра між Україною та США на 'фінішній прямій' – Axios
/ Главред

Що передбачає угода між Україною та США

За даними видання, "проєкт угоди передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції", яким спільно управлятимуть США та Україна. "Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно процвітаючої України", - цитує видання проєкт документа.

Згідно з проєктом, фонд буде створено "таким чином, щоб інвестувати в проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку", зокрема в таких сферах, як видобуток корисних копалин і порти. Але це також передбачає, що США відшкодують частину своїх витрат, пов'язаних із "захистом, реконструкцією та поверненням України" до її довоєнного ВВП.

Проєкт також передбачає, що Україна має внести до фонду $500 млрд і що внески України мають удвічі перевищувати внески США, але не вимагає виплати цієї суми США. Згідно з проєктом, 50% доходів України (за вирахуванням операційних витрат) від "видобувних матеріалів" - включно з корисними копалинами, нафтою і газом - надходитимуть до фонду.

Видання також зазначило, що в тексті є положення про проєкти на територіях, "тимчасово окупованих Російською Федерацією, у разі деокупації таких територій".

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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