РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу. До 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкащини.

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РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95 МС / Вікіпедія, Міноборони РФ

Коротко:

Росія підняла в небо бомбардувальники

Є ризик ракетного удару

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу

У ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленя.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії)", - йдеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил ЗСУ о 03:23.

відео дня

Українців закликали стежити за повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 6:00моніторинговий канал monitor повідомив, що окупанти, ймовірно, здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування з району акваторії Каспійського моря.

"Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємося за годину, близько 07:00. Станом на 06:06, у повітряному просторі крилаті ракети відсутні", - йдеться в повідомленні.

Так виглядала карта повітряних тривог станом на 06:03:

Карта повітряних тривог / t.me/alarmukraine

06:21 У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Полтавщині. Моніторингові канали писали про вибухи в Кременчуці.

06:28 У ПС ЗСУ попередили про балістику на Харків.

06:31 "Перший пуск" крилатих ракет о 05:00 явно був не справжнім, пише monitor.

"Очікуємо потенційного наближення "другого пуску" крилатих ракет до державного кордону до 07:15", - йдеться в повідомленні.

При цьому ворог уже активно застосовує балістичні ракети. Також існує певна загроза від Чорноморського флоту.

За даними Військово-морських сил, станом на 06:00 п'ятниці, 13 грудня, у Чорному морі перебувають:

3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.

Звіт ВМС України / t.me/ukrainian_navy

07:08 "Николаевский Ванёк" попередив про пуски "Калібрів". У повітряному просторі України ракети будуть ближче до 07:40.

Ціллю ворожої атаки, ймовірно, буде енергетична інфраструктура.

О 07:13 у Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, дуже багато ракет летіло у бік Києва та області.

Детальніше про ситуацію в столиці читайте у матеріалі: Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО.

Дивіться відео - Кияни ховаються у метро під час ракетної атаки:

07:18Monitor повідомив про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Ракети вже увійшли до повітряного простору України:

три групи з Херсона на Миколаївщину;

п'ять груп – рухаються через Баштанський район Миколаївщини;

12 груп - через Баштанку до Кіровоградської області, курс північно-західний;

2 групи КР Х-101 через Сумську область на Чернігівщину.

Крім того, зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ.

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.

Загалом відомо, що до 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкащини.

Оновлено. За даними моніторингових каналів та повітряних сил ЗСУ, ворожі ракети постійно змінюють курс. Вибухи пролунали в Одесі. У деяких регіонах почали превентивно вимикати світло. В основному йдеться про Південь країни.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук закликав українців зберігати спокій та дотримуватись інформаційної гігієни.

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​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 грудня в Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешником" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливі цілі атаки.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що Росія може мати до 10 балістичних ракет середньої дальності "Орешник", причому це лише дослідницькі зразки. Скільки ворог насправді їх використовує - невідомо.

Експерт Валерій Чалий нещодавно інформував, що РФ може завдати демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня.

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