Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні

Анна Ярославська
13 грудня 2024, 06:35оновлено 13 грудня, 08:48
4011
В Україні оголошено повітряну тривогу. До 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкащини.
Російський літак Ту-95мс, ракета
РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95 МС / Вікіпедія, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія підняла в небо бомбардувальники
  • Є ризик ракетного удару
  • Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу

У ніч на 13 грудня країна-агресор Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому Оленя.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область Росії)", - йдеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил ЗСУ о 03:23.

відео дня

Українців закликали стежити за повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 6:00моніторинговий канал monitor повідомив, що окупанти, ймовірно, здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування з району акваторії Каспійського моря.

"Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємося за годину, близько 07:00. Станом на 06:06, у повітряному просторі крилаті ракети відсутні", - йдеться в повідомленні.

Так виглядала карта повітряних тривог станом на 06:03:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог / t.me/alarmukraine

06:21 У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Полтавщині. Моніторингові канали писали про вибухи в Кременчуці.

06:28 У ПС ЗСУ попередили про балістику на Харків.

06:31 "Перший пуск" крилатих ракет о 05:00 явно був не справжнім, пише monitor.

"Очікуємо потенційного наближення "другого пуску" крилатих ракет до державного кордону до 07:15", - йдеться в повідомленні.

При цьому ворог уже активно застосовує балістичні ракети. Також існує певна загроза від Чорноморського флоту.

За даними Військово-морських сил, станом на 06:00 п'ятниці, 13 грудня, у Чорному морі перебувають:

  • 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.
Звіт ВМС України
Звіт ВМС України / t.me/ukrainian_navy

07:08 "Николаевский Ванёк" попередив про пуски "Калібрів". У повітряному просторі України ракети будуть ближче до 07:40.

Ціллю ворожої атаки, ймовірно, буде енергетична інфраструктура.

О 07:13 у Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, дуже багато ракет летіло у бік Києва та області.

Детальніше про ситуацію в столиці читайте у матеріалі: Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО.

Дивіться відео - Кияни ховаються у метро під час ракетної атаки:

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні

07:18Monitor повідомив про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Ракети вже увійшли до повітряного простору України:

  • три групи з Херсона на Миколаївщину;
  • п'ять груп – рухаються через Баштанський район Миколаївщини;
  • 12 груп - через Баштанку до Кіровоградської області, курс північно-західний;
  • 2 групи КР Х-101 через Сумську область на Чернігівщину.

Крім того, зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ.

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал", що становить загрозу для всіх регіонів країни.

Загалом відомо, що до 14 груп крилатих ракет "Калібр" рухаються від Херсонщини до Черкащини.

Оновлено. За даними моніторингових каналів та повітряних сил ЗСУ, ворожі ракети постійно змінюють курс. Вибухи пролунали в Одесі. У деяких регіонах почали превентивно вимикати світло. В основному йдеться про Південь країни.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук закликав українців зберігати спокій та дотримуватись інформаційної гігієни.

Новина доповнюється...

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 грудня в Пентагоні попередили, що Росія може знову вдарити "Орешником" по Україні "найближчими днями". Прессекретар відомства Сабріна Сінгх не уточнила подробиць про можливі цілі атаки.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що Росія може мати до 10 балістичних ракет середньої дальності "Орешник", причому це лише дослідницькі зразки. Скільки ворог насправді їх використовує - невідомо.

Експерт Валерій Чалий нещодавно інформував, що РФ може завдати демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України новини України та світу війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

09:35Україна
Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

08:58Україна
Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППО

08:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - зміни, Коням - розчарування

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

П'ятниця 13-те: що можна і не можна робити цього дня

П'ятниця 13-те: що можна і не можна робити цього дня

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Останні новини

09:35

В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

09:29

Чи може армія РФ захопити Запоріжжя: військовий експерт дав однозначну відповідь

09:04

На Кавказі підіймають голови сили спротиву: Чечню могли атакувати не ЗСУ

08:58

Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

08:48

Карта Deep State онлайн за 13 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – ХараУкраїна і РФ готові лише до припинення вогню, після відходу Трампа війна спалахне знову – Хара
08:34

Андрій Макаревич публічно "розніс" росіян - деталі

08:14

Відключення світла в Україні - графіки на 13 грудня (оновлюється)

08:10

Скільки триватиме війна?Погляд

08:05

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППОВідео

Реклама
08:04

У Харкові "Шахед" влучив в п’ятиповерхівку: подробиці

07:24

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: список зброї для ЗСУ

06:35

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні

06:10

У Росії танки не закінчаться ніколи?Погляд

05:48

Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

05:00

Яке сьогодні свято 13 грудня 2024 року: коли не можна виходити з дому

04:35

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

04:03

Багато хто не здогадується про підробку: як перевірити iPhone на оригінальність

03:43

Як Трамп посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів: названо важелі тиску

03:00

10 хвилин і готово: як швидко помити витяжку – знадобляться лише два засоби

02:30

Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару "Орешника" по містах

Реклама
02:03

Більшість не здогадується: чому після прання на одязі зʼявляються жирні плями

01:30

Збулася мрія Кім: Кардаш'ян знайшла собі багатого непублічного бойфренда - ЗМІ

01:11

У РФ підіймали "літак судного дня": чи повʼязано це із застосуванням "Орешника"

12 грудня, четвер
23:56

Гейлі Бібер може видихнути: Селена Гомес уперше виходить заміж

23:45

Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

23:44

ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

23:01

"Трималася до кінця": зірку "Спіймати Кайдаша" забрали зі зйомок на швидкій

22:59

Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

22:33

США нададуть Україні новий пакет допомоги: що в нього ввійде - Білий дім

22:16

Будуть говорити про вступ в НАТО: Єрмак анонсував переговори Зеленського і Байдена

22:16

Київ під атакою дронів: в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА - мер

22:11

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

22:00

Переговори з РФ та відправка військ союзників до України: головні новини України, дайджест

21:59

"Не існує": Єрмак поставив крапку у питанні "мирного плану" Трампа

21:51

Ворог відмовляється від штурмів "в лоб": у Нацгвардії прокоментували тактику РФ

21:48

Вова і Катя Остапчук показали першу сімейну фотосесію з новонародженим сином

21:44

Посол і почесний консул Молдови привезли подарунки дітям до Сумщини, що постраждала від вторгнення

21:01

Як відмити вапняний наліт з крана за лічені хвилини: знадобиться лише 1 засіб

20:44

"Починають заходити в місто": боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ

20:39

Вдасться значно зекономити: сантехнік розкрив приховане значення цифр на батареї

Реклама
20:24

Як не угробити повербанк: скільки часу і як правильно його заряджати

20:23

Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

20:10

РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

19:44

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

19:39

Російський "Орешник" дістане до будь-якої точки України: експерт оцінив загрозу удару

19:35

Правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки українців: кого стосується

19:21

Роботодавців зобов'яжуть оплачувати візити співробітників до психіатра: коли вводяться нові правила

19:10

Чому в Берліні радіють сирійські біженці?Погляд

19:05

150 тисяч солдатів РФ почали наступ: в ЗСУ оцінили наслідки окупації Курахового

19:05

Не відправка військ: Сікорський пояснив роль Польщі у війні України з РФ

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти