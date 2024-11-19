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Окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів: військовий розповів деталі

Альона Вороніна
19 листопада 2024, 21:16
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Деякі позиції у місті не контролює жодна зі сторін.
Украинские военные
Окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Коротко:

  • Російські загарбники намагаються оточити Часів Яр з флангів
  • Частково окупантам це вдається
  • Деякі позиції в місті зараз не контролює жодна зі сторін

Російські окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів, частково їм це вдається. Про це розповів командир відділення 24 ОШБр Боєць "Айдару" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" в ефірі "Новини.Live".

"Зі сторони Калинівки й там, де йдуть труби – по лівому флангу від Часового Яру. Канал виконує роль протитанкового рову, бо там немає води й він не є бар'єром для ворога, він через нього спокійно проходить. Плюс труби, які зараз під їхнім контролем – вони можуть переміщатися по них, доставляти провізію та підтримку живій силі", – розповів військовий.

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Бунятов також зазначив, що у Часовому Яру зараз є деякі позиції, які не контролює жодна зі сторін.

"Оскільки їх багато, вони заходять всі на позицію, ми їх знищуємо. Деякі позиції можуть бути не зайняті й нам позиції займати немає сенсу. Адже якщо ми заходимо на цю позицію, ворог нас так само знищує", – сказав військовий.

Раніше у Bild повідомляли, що російські війська увійшли в центр міста Часів Яр. Російська окупаційна армія прорвалася в центр міста Часів Яр у Донецькій області. Про це заявив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів: військовий розповів деталі
Місто Часів Яр/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, в ЗСУ озвучили сили РФ для наступу в Курській області. Армія РФ готує ще одну дивізію, що налічує близько 7,5 тисячі осіб.

Також раніше повідомлялося, що полковник ЗСУ оцінив загрозу окупації кількох міст. Ситуація на фронті залишається складною, РФ готова попри значні втрати продовжувати наступальні дії для територіальних здобутків, вказує експерт.

Нагадаємо, Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16 від Данії – стали відомі деталі. Першу партію із шести літаків наша держава уже отримала. Надійдуть ще дві партії.

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Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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війна в Україні Часів Яр новини Донбасу Станіслав Бунятов
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