Велика поразка: в ЦПД сказали, чому Путін хоче продати США ресурси Росії

Росія розпродає своє національне багатство, оскільки всі інші ресурси вона вже витратила на війну.

https://glavred.net/world/bolshoe-porazhenie-v-cpd-skazali-pochemu-putin-hochet-prodat-ssha-resursy-rossii-10642394.html Посилання скопійоване

Путін розпродає ресурси Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви Коваленко:

Росія зазнала великої геополітичної поразки

Це зробило Росію ще більш залежною від Китаю

РФ рано чи пізно заплатить за війну власними ресурсами

Російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України з надією на швидку перемогу. Однак, це призвело до великої геополітичної поразки для Росії. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Путін розпочав війну проти України, сподіваючись на блискавичну перемогу, яка б зміцнила позиції Росії як "лідера багатополярного світу". Але його план не виправдався. Замість того, щоб закріпити вплив Росії на міжнародній арені, ця війна стала великою поразкою, що змінила геополітичний ландшафт.

відео дня

"Провал "СВО" зробив Росію ще більш залежною від Китаю, який тепер диктує свої умови. Це те, проти чого застерігав Захід Бжезінський у своїй "Великій шахівниці" ще в 1997 році, як і проти союзу РФ з Іраном. Але чи можна назвати зараз стосунки РФ з Китаєм та Іраном повноцінним союзом? Поки ні - Росія просто сировинний придаток і територія збуту", - наголосив він.

Керівник ЦПД підкреслив, що на відміну від Росії, Україна вистояла, зберігши свою незалежність та продовжуючи боротьбу.

"Сьогодні Україна має одну з найсильніших армій у світі, що робить її важливим гравцем на міжнародній арені", - підкреслив він.

Коваленко також додав, що Росія рано чи пізно заплатить за цю війну власними ресурсами. Втративши здатність вести довготривале протистояння без серйозних стратегічних втрат, вона вже не може компенсувати збитки. Захоплення українських територій не буде визнано юридично, і рано чи пізно Україна відновить контроль над своїми землями.

Відзначаючи зміни у геополітичному контексті, він також зауважив, що Росія, замість того, щоб стати мостом між Китаєм і Заходом, перетворилася на поле битви між цими двома силами.

"Заяви Путіна щодо рідкоземельних металів для США є доказом того, що Росія більше не є незалежним гравцем, а стала економічною залежною територією, яку активно використовують сильніші країни. В кінці кінців, Росія розпродає своє національне багатство, оскільки всі інші ресурси вона вже витратила на війну. Це стане її спадщиною - країна, що збанкрутувала та втратила своє стратегічне значення на міжнародній арені", - підсумував керівник ЦПД.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Заява Путіна про рідкісноземельні метали - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкоземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях.

Також, на його думку, Росія і США могли б запустити спільні проекти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї.

Водночас, Сполучені Штати Америки хочуть підписати угоду з Україною щодо корисних копалин, однак в документі досі не передбачені гарантії безпеки.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред