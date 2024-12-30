США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів: деталі

Ви дізнаєтеся:
- Мінфін та Світовий банк підписали відповідну угоду
- Фінансовий пакет є частиною більш широкої ініціативи
США нададуть Україні 15 мільярдів доларів. Ці кошти будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він також повідомив, що Мінфін України та Світовий банк підписали відповідну угоду, яка передбачає використання цієї суми в рамках проєкту PEACE in Ukraine.
За його словами, цей фінансовий пакет є частиною ширшої ініціативи, в рамках якої США надають Україні 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи G7.
Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.
"Спасибі Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", - наголосив прем'єр-міністр.
Передача російських активів Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи і використовувати їх на користь України.
Президент Франції Еммануель Макрон і США Джо Байден домовилися підтримувати зусилля ЄС і "Великої сімки" щодо передачі доходів від заморожених російських активів на користь України, відповідно до міжнародного права і правових систем.
Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України.
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Конфісковані активи РФ
Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.
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