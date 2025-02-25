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Трамп розбудив Європу, 3 європейські країни допоможуть зупинити війну – Світан

Альона Вороніна
25 лютого 2025, 21:19
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Для Європи Росія – це абсолютно не проблема. Але потрібно, щоб європейські країни консолідувалися і почали дбати про власну обороноздатність.
Роман Свитан, украинские военные
Трамп розбудив Європу, 3 європейські країни допоможуть зупинити війну, зазначив Світан/ колаж: Главред, фото: скрін, 18 окрема бригада армійської авіації

Основні тези Світана:

  • Українська армія є гарантією безпеки Європи на даний момент
  • Трамп розбудив Європу і дав їй можливість показати себе
  • Три провідні європейські країни можуть допомогти Україні

Американський президент Дональд Трамп розбудив Європу і дав їй можливість показати себе.

Для Європи країна-агресорка Росія – не проблема, проте важливо, щоб європейські країни консолідувалися і почали дбати про власну обороноздатність. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Українська армія і є гарантією безпеки Європи на даний момент. Якби півроку тому запитали, кого підтримувати Байдена чи Трампа, я однаково сказав би: звісно, Трампа. Тому що байденівські соплі, які він розмазав Європою на два метри, не дозволяли європейцям навіть рухатися, вони зависали в них, як у киселі. А Трамп прийшов і розбудив Європу. Він дав можливість Європі показати себе", – сказав Світан.

Він наголосив, що вже зараз у Європі викристалізувалися кілька провідних гравців – Велика Британія, Франція, Німеччина. І саме вони можуть допомогти Україні.

"Європа – з півмільярдним населенням, з найкращою у світі економікою. Яка там Росія, вона й поруч не стояла! З технологіями, які є в Європі. Європа ж може виробляти все, від підводних човнів до ядерної зброї. Франція і Велика Британія виробляють ядерні заряди. Для Європи Росія – це абсолютно не проблема, якщо Європа нарешті консолідується і почне дбати про власну обороноздатність, розраховуючи тільки на себе та на Україну як на частини Європи. Уже зараз викристалізувалися кілька провідних гравців: Британія, Франція, Німеччина. І от ця європейська "свята трійця" поведе за собою з нашою допомогою. І з Божою допомогою всі питання ми вирішимо", – вважає військовий експерт.

За його словами, генератором усього цього виступив саме Трамп, без нього цього рішення не було б.

"Тому можна лише подякувати американському народу за те, що він нарешті змінив Байдена на Трампа. Ще раз повторюся, Трамп пробіжиться по базару і потім повернеться в лоно демократичних цінностей, змусивши стерти всі записи, на яких він контактував із моральним виродком Путіним", – додав Світан.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україна все ще може перемогти у війні – топ-генерал країни НАТО назвав умови. Ключову роль у просуванні росіян займає недостатнє військове постачання Україні з боку країн колективного Заходу, вважає генерал-майор Вахур Карус.

Також раніше повідомлялося, що у ВР дали невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні. Роман Костенко переконаний, що війна не завершиться у 2025 році.

Нагадаємо, Британія терміново скликає європейських лідерів щодо питання оборони України. Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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