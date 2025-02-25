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ЄС має "секретну зброю", яка допоможе Україні на переговорах з РФ - Politico

Руслана Заклінська
25 лютого 2025, 16:39
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У ЄС є фінансовий важіль впливу на війну в Україні – заморожені російські активи на 200 млрд євро, пише Politico.
ЄС має 'секретну зброю', яка допоможе Україні на переговорах з РФ - Politico
ЄС має €200 млрд для тиску на РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Коротко:

  • ЄС має у своєму розпорядженні "секретну зброю" – 200 млрд євро російських активів
  • Ці кошти можуть посилити тиск на РФ і змінити хід переговорів
  • Російські активи також можуть компенсувати Україні можливу втрату допомоги від США

Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби має всі козирі для переговорів і завершення війни в Україні. Але в ЄС є своя "секретна зброя" – заморожені російські активи на 200 мільярдів євро, які можуть змінити хід переговорів і стати серйозним важелем тиску на Москву. Про це пише Politico.

Левова частка цих коштів (близько 200 мільярдів євро) знаходиться в брюссельській установі Euroclear, де вони продовжують приносити прибуток. США ж контролюють лише 5 мільярдів доларів. Конфіскація цих коштів могла б не тільки посилити економічний тиск на Росію, а й дати ЄС більше важелів впливу у мирних переговорах, де Вашингтон і Москва намагаються диктувати свої умови.

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Проте в ЄС немає єдиної позиції щодо цього питання. Поки країни Балтії, Польща, Чехія та представники Єврокомісії наполягають на негайному переказі заморожених коштів Україні, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія побоюються наслідків для фінансової стабільності блоку. Вони вважають, що ці активи є цінною розмінною монетою в майбутніх переговорах з Кремлем.

Прихильники негайної передачі активів Києву стверджують, що це дозволить компенсувати можливий відхід США від військової підтримки України, якщо Трамп вирішить згорнути допомогу.

"Замороженими російськими активами ми можемо замінити американську допомогу, якщо США все ж вирішать більше не підтримувати Україну", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, у Європі загалом заморожено близько 300 мільярдів євро активів і їх потрібно використати. Схожої думки дотримується міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який наголосив, що юридичні питання не повинні бути перешкодою.

"Я не приймаю аргумент, що це юридично проблематично... Нам потрібна політична воля, щоб зробити це", - сказав Будріс в інтерв'ю виданню.

Втім, як зазначили у виданні, в Європі є й противники такого рішення. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн побоюються, що розмороження активів може негативно вплинути на міжнародних інвесторів. Також є ризик втратити цей важіль впливу на Росію під час можливих переговорів.

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з Трампом у Вашингтоні 24 лютого підтримав використання відсотків від заморожених активів на підтримку України. Проте він наголосив, що конфіскація цих коштів була б незаконною. Водночас Макрон заявив, що російські активи мають залишатися замороженими як важіль тиску на РФ.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, країни ЄС розділилися у питанні передачі Україні заморожених активів РФ. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Урсула фон дер Ляєн виступають проти, побоюючись наслідків для інвесторів і переговорів. Водночас Балтійські та Північні країни, Польща, Чехія та Кая Каллас наполягають на негайній передачі коштів Україні.

Також Росія нібито готова дозволити використання заморожених активів у Європі для відбудови України, але наполягає, щоб частина коштів пішла на окуповані території, пише Reuters. Це питання обговорювалося на таємних переговорах РФ і США в Саудівській Аравії.

Крім цього, Україна отримала 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи G7 ERA, повідомив 10 січня прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль. Це перший транш коштів, забезпечених доходами від заморожених активів РФ. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро, а вся програма передбачає 50 млрд доларів допомоги Україні.

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Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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